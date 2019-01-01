Жителя Чусового приговорили к восьми годам колонии за похищение предпринимателя Поделиться Поделиться Твитнуть

Суд вынес приговор 44-летнему жителю Чусового, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений) и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое в целях получения имущества в особо крупном размере). Об этом сообщает телекомпания ВЕТТА.

Следствием и судом установлено, что в июле 2018 года в ночное время возле гостиницы в Чусовом осуждённый и двое неустановленных лиц, действуя по предварительному сговору, применяя насилие и электрошокер, похитили местного предпринимателя. В кузове автомобиля соучастники вывезли похищенного и поместили его в гараж.

Там обвиняемый потребовал от похищенного 4 млн руб. Получив отказ, обвиняемый оставил потерпевшего в запертом гараже. Впоследствии мужчина сумел сбежать и обратился в правоохранительные органы.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в 1 млн руб. с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.