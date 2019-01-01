«Азот» вложит 3,5 млрд руб. в инвестиционные проекты и развитие Поделиться Поделиться Твитнуть

Директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Андрей Семенюк на пресс-конференции подвёл итоги работы предприятия в 2019 году и рассказал об основных инвестиционных проектах 2020 года.

В 2019 году компания «УРАЛХИМ» инвестировала в развитие завода 2,8 млрд руб. Среди основных проектов — техническое перевооружение агрегатов УКЛ-7 и производства РНМ цеха №5 — 254 млн руб., техническое перевооружение средств АСУТП и КИПиА, замена устаревших контроллеров и полевого оборудования в отделении 5А цеха слабой азотной кислоты — 60 млн руб., модернизация компрессора природного газа поз. 403 с монтажом системы СГУ на агрегате аммиака №1 — 44 млн руб., замена катализаторов синтеза и НТК на агрегате аммиака №1 — 170 млн руб., строительство производства кормовой соли в цехе нитрит-нитратных солей — 49 млн руб., монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в подразделениях филиала «Азот» — 87 млн руб., монтаж водовода питьевой воды — 22 млн руб., увеличение мощности подстанции №47 до 3200 кВА — 33 млн руб.

На природоохранную деятельность в 2019 году филиал «Азот» выделил 112 млн руб. Наиболее значимые мероприятия связаны с модернизацией цехов.

Одним из главных факторов развития производства стала выработка готовой продукции. С 2010 года она выросла на 18%. Средняя заработная плата в 2019 году составила 63 тыс. руб., что на 6,2 % выше, чем в 2018 году.

Перед пресс-конференцией журналисты побывали на предприятии. В лицензированном учебном центре филиала «Азот» познакомились с пилотным проектом — «Виртуальная реальность — центробежный насос» и тренажёрно-обучающим комплексом для операторов производства аммиака. Эти современные обучающие инструменты помогают поддерживать и повышать профессиональную компетентность работников. Увидели, как производится инновационный продукт — минеральная балансирующая добавка для животных.

Директор филиала «Азот» Андрей Семенюк поделился и планами на 2020 год. Отвечая на вопросы журналистов он, в частности, рассказал о приоритетных проектах. Например, на техническое перевооружение поверхностного вакуумного конденсатора агрегата аммиака №2 запланировано 236,7 млн рублей. На внедрение мембранной установки выделения водорода из продувочных газов — 258,1 млн руб. Они будут расположены в отделениях синтеза агрегата аммиака № 1 и агрегата аммиака № 2 и позволят снизить себестоимость получаемого возвратного продукта.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- В 2019 году выполнена большая работа в рамках проведения ремонтов и обновления фондов. Бюджет составил 2,8 млрд руб. В этом году компания увеличила эту сумму до 3,5 млрд руб. «УРАЛХИМ» заинтересован в развитии производства, получении новых нишевых продуктов. В 2019 году «Азот» совместно с «Волгоградским государственным аграрным университетом» награждены министерством сельского хозяйства РФ серебряными медалями за разработку и производство биогенных гранулированных минеральных балансирующих кормовых добавок для молодняка крупного рогатого скота и для дойных коров. Они были созданы при активном участии сотрудников предприятия. Мы продолжаем работу в этом направлении. К примеру, на модернизацию производства нитрата калия планируется выделить 109,2 млн руб. Основное применение на сегодняшний день нитрат калия находит в качестве ценного удобрения, так как совмещает в себе два частично блокирующих усвоение друг друга растениями элемента.

Источник - пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»