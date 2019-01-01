Дмитрий Жебелев назначен внештатным советником врио губернатора Учредитель фонда «Дедморозим» будет курировать детское здравоохранение Поделиться Поделиться Твитнуть

Учредитель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев стал внештатным советником врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В новом статусе Дмитрий Жебелев сможет участвовать в совещаниях при главе Пермского края, давать независимую экспертную оценку действиям чиновников и реальной ситуации в сфере детского здравоохранения и социального развития.

Дмитрий Жебелев, учредитель фонда «Дедморозим»:

— Ответ на вопро «зачем?» очень прост. За почти восемь лет беспрерывной работы команда «Дедморозим» накопила серьёзный профессиональный опыт и знания в сфере помощи детям, оказавшимся в самом уязвимом положении. Теперь у нас есть возможность делиться ими для принятия грамотных решений в интересах таких детей и всех жителей Пермского края. Мы планируем предоставлять первому лицу региона максимально полную, достоверную и профессиональную информацию в сфере здравоохранения и соцразвития, в том числе с привлечением лучших экспертов России.