Из-за нарушений пожарной безопасности в Краснокамске закрыт подвальный спортивный центр Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Краснокамска направила в суд иск об устранении нарушений требований пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического законодательства в спортивном центре «Салют» с принятием обеспечительных мер в виде приостановления деятельности.

Основанием для обращения в суд явились результаты прокурорской проверки. Установлено, что расположенное в подвале заведение, которое оказывает услуги детям и взрослым, имеет многочисленные нарушения. В частности, помещение не обеспечено вторым эвакуационным выходом, в нём отсутствует система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, а также документы, подтверждающие проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий.

Определением Краснокамского городского суда требования прокурора удовлетворены, деятельность спортивного центра «Салют» приостановлена территориальным отделом судебных приставов по Пермскому краю.



