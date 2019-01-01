В Лысьве начнётся добыча известняка Поделиться Поделиться Твитнуть

Лысьвенское ООО «АСК «Основа» стало победителем аукциона на право добычи карбонатных пород для строительства и ремонта дорог в местном посёлке Обманка.

По данным газеты «Искра», добыча ископаемых известняка и доломита начнётся не раньше лета 2021 года. До этого нужно создать проект разведки и защитить его в Росгеолэкспертизе.

По оценкам директора «Основы» Константина Шушакова, ранее эти недра изучались Лысьвенским металлургическим заводом, но на глубину до 15 м. Современная геологоразведка планирует обследовать залежи на глубине в 20 м. По предварительным оценкам, запасы ископаемых составляют 3,4 млн кубометров.