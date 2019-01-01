Стартуют продажи квартир в новом доме от группы компаний ПЗСП Поделиться Поделиться Твитнуть

Со 2 марта открывается продажа квартир в новом доме от группы компаний ПЗСП по ул. Баранчинской, 16 в микрорайоне Вышка 2.

Квартиры в этом доме реализуются с применением нового механизма финансирования — счетов эскроу. Новый дом переменной этажности по ул. Баранчинской, 16 - представитель фирменной серии ПЗСП Э-600. В новостройке спроектировано четыре подъезда и 257 квартир повышенной комфортности.

Одно из важных преимуществ дома по ул. Баранчинской, 16 — широкий выбор планировок. В доме спроектированы как просторные 1- и 2-комнатные квартиры, так и долгожданные 3-комнатные квартиры большой площади.

Проектом предусмотрены большие лифты и приквартирные тамбуры, в квартирах просторные лоджии и места хранения (шкаф-купе или гардеробная). Словом, здесь есть всё, что требуется большой дружной семье. Все квартиры будут сдаваться с полной отделкой от застройщика, включая установку шкафов-купе (в некоторых квартирах), плитку и зеркала в ванной комнате.

Сегодня строители возводят наружные стены дома. Сдача новостройки запланирована на IV квартал 2021 года. Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru. Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Спецстрой Баранчинская, 16».

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