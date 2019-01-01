Дмитрий Енцов журналист Большие автобусы вновь будут курсировать от Перми I с начала марта Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе «прямой линии» в городском call-центре глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил ориентировочную дату возвращения автобусов большой вместимости на маршруты от вокзала Пермь I — начало марта.

На этой неделе должны быть завершены ремонтные работы на путепроводе на ул. Монастырской, после чего грузоподъёмность участка повысится до 20 т (сейчас установлены ограничения в 5 т), соответственно, к железнодорожному вокзалу можно будет вернуть маршрут №3 и заменить микроавтобусы на большие автобусы маршрута №2.

Напомним, микроавтобусы курсируют до вокзала с декабря 2019 года, а большие автобусы маршрута №3 курсируют до сквера Решетникова и ул. Советской (около «Завода им. Шпагина»).