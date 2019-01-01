В Перми появятся новые социальные и спортивные сооружения Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании одобрили изменение зонирования нескольких земельных участков Перми. Для устройства лыжероллерной трассы в границы зоны рекреационно-ландшафтных территорий включены земельные участки около лыжной базы «Прикамье» в Кировском районе Перми. Кроме того, в Закамске будет построена новая школа. Для этого депутаты изменили границы территориальных зон земельного участка на ул. Юнг Прикамья и Адмирала Макарова. Конкурс на строительство школы объявят в марте 2020 года.

Ещё один проект изменений в Правила землепользования и застройки предусматривает включение в зону спортивных сооружений земельного участка на ул. Звонарёва, 1а в Мотовилихинском районе для строительства нового теннисного корта.

Наталья Рослякова, депутат Пермской городской думы:

— Нормы по учреждениям образования изменились, возросла необходимость в дополнительных площадях. Все проекты востребованы: новая школа необходима в связи с развитием района, теннисный корт и лыжероллерная трасса — долгожданные проекты, которые станут замечательными подарками всем жителям города.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы:

— Депутатский корпус уделяет большое внимание контролю за исполнением инвестиционных проектов, в частности строительства социальных объектов. Они нацелены на рост качества жизни граждан: появляются дополнительные места в образовательных учреждениях, развивается спорт, повышается эмоциональное и физическое здоровье горожан. Средства у нас есть, важно их эффективно использовать.

Также в городе будут отремонтированы и построены дороги на ул. Маршала Жукова, Плеханова, Зои Космодемьянской, Братьев Игнатовых и Комбайнеров. Соответствующие изменения в генеральный план Перми поддержали депутаты.