Наталья Тимофеева журналист Краевой минкульт попросил включить в проект «Сельский учитель» педагогов музыкальных школ Это позволит педагогам решить жилищный вопрос Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 26 февраля, на заседании правительства министр образования Раиса Кассина докладывала о реализации программ, позволяющих педагогам приобретать жильё в сельской местности и малых городах.

По словам Раисы Кассиной, за три года реализации проекта «Сельский учитель» 73 учителя смогли приобрести квартиры и ещё два — построили дома. Также с 2020 года в Пермском крае стартует федеральный проект «Земский учитель». За три года выплату в размере до 1 млн руб. планируется дать 99 учителям.

«Радует, что на наши самые востребованные предметы — английский язык, русский язык, математика и начальные классы — заявилось достаточно большое количество педагогов. К сожалению, пока на физику нет желающих, хотя физика — это чрезвычайно важный для нас предмет», — отметила министр.

Врио губернатора Дмитрий Махонин отметил, что проблема с кадрами есть не только в обычных школах, но и в музыкальных. Министр культуры Вячеслав Торчинский сообщил, что всего в крае, включая Пермь, 69 музыкальных школ. «И найти преподавателя в сельскую школу искусств ещё сложнее, чем в школу преподавателя физики, а, по сути, они учат одних и тех же одарённых детей. По поручению президента с этого года мы начинаем активную работу по ремонту и реконструкции музыкальных школ. Будет странно, если они у нас останутся без кадров. Наверное, было бы правильно усилить программу «Земский учитель» нашими задачами», — предложил министр.

Дмитрий Махонин согласился с этим и добавил, что краевые власти должны поддерживать одарённых ребят независимо от места их проживания.

«Я в этом плане не одарённый, играл только на нервах, но мои сверстники играли на баяне и других инструментах», — пошутил Дмитрий Махонин.

Также Вячеслав Торчинский отметил, что если дети учатся музыке, то, как правило, у них нет проблем и со школьными предметами. В результате глава региона попросил правительство взять в разработку вопрос включения в проект «Сельский учитель» педагогов музыкальных школ, и потом отдельно обсудить, что требуется для этого.