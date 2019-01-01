Вместе с Сергеем Шойгу Пермь посетил главнокомандующий Военно-морским флотом России Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство обороны РФ завершило визит в Пермский край. Вместе с министром Сергеем Шойгу в регион прибыли его заместители Николай Панков, Тимур Иванов и Алексей Криворучко, а также главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

Сергей Шойгу проверил исполнение контрактов государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса, расположенными в регионе. В частности, Сергей Шойгу посетил АО «Пермский завод «Машиностроитель», где ему доложили об увеличении технологических возможностей производства и перспективных проектах по созданию новейшего высокоточного оружия.

Также Сергей Шойгу ознакомился с производственно-материальной базой Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов. Предприятие специализируется на производстве корпусов различных летательных аппаратов и комплектующих изделий для перспективных авиационных двигателей.

Также Сергей Шойгу проверил организацию учебного процесса в Пермском суворовском военном училище.