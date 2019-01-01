Наталья Тимофеева журналист «Неизвестно, доживёт ли он до момента, когда государство искупит вину» Дмитрий Махонин призвал отказаться от политизированности при обсуждении памяти жертв политических репрессий Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 26 февраля, на заседании краевого правительства уполномоченный по правам человека Павел Миков попросил губернатора и депутатов Заксобрания внести и принять поправку в краевой бюджет, чтобы увеличить расходы на улучшение жилищных условий жертвам политических репрессий. По его словам, эти деньги позволят в ближайшие два-три года полностью закрыть эту тему.

«Их не так много — осталось всего 180 семей. Самому старшему из них сегодня 99 лет. И неизвестно, доживёт ли он до момента, когда государство искупит в какой-то мере вину за то, что произошло с его семьёй. Это прямые финансовые обязательства Пермского края», — подчеркнул омбудсмен.

Врио губернатора Дмитрий Махонин согласился, что помочь этим гражданам необходимо, и добавил, что эти люди прожили в своей жизни страшные события.

Также глава региона попросил провести отдельное рабочее совещание на тему помощи людям, пострадавшим от политических репрессий, и увековечивания памяти жертв на кладбищах. «Сейчас об этом много говорят, но заказ мне не нравится. Он какой-то политизированный. Я считаю, что здесь не должно быть никакой политики, а просто объективное описание исторических событий», — заявил глава региона.