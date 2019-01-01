Прокуратура потребовала от ПСК провести ремонт аварийного трубопровода на ул. Уральской, 113 Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Мотовилихинского района Перми завершила проверку аварийной ситуации на теплоносителе в доме на ул. Уральской, 113.

Напомним, в ночь на 25 января в этом доме произошло затопление подвала дома горячей водой. Как указывает прокуратура, ООО «Пермская сетевая компания» не приняло мер для устранения дефектов. Вследствие этого собственники помещений понесли убытки, а жители дома длительное время оставались без тепла.

Повторный осмотр трубопровода, проведённый через три дня после аварии, вновь выявил дефект в тепловой камере, которая была полностью затоплена горячей водой.

Только после прокурорской проверки аварийные ситуации были устранены.

При этом за последние три года на указанном трубопроводе произошло 11 аварийных ситуаций, но ПСК не производила ремонт.

По итогам проверки прокурор внёс директору ООО «Пермская сетевая компания» представление. Устранение нарушений поставлено на контроль прокуратуры района.

Как пояснили в ПСК, компания оперативно устранила дефект на теплосети, а теплоснабжение домов было восстановлено в кратчайшие сроки.

"По предварительным данным, изначально фундамент дома был загерметизирован, но слесари УК, пытаясь самостоятельно найти место утечки теплоносителя, повредили герметизацию трубопровода в стене дома. В результате подвал частично оказался затоплен горячей водой. Затопления подвала дома не произошло бы, если бы специалисты сетевой компании ещё ночью получили доступ к задвижкам, но закрыть их не могли, так как персоналу «ПСК» было отказано в доступе к оборудованию, расположенному на территории спортивного комплекса на улице Крупской. Сотрудники «Пермской сетевой компании» устраняли дефект на теплосети строго по действующим инструкциям и в интересах клиентов — получателей тепловой энергии. И главной задачей энергетики ставили для себя надежное теплоснабжение жителей микрорайона, а не формальный подход к возникшей ситуации".



