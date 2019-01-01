Летом по городам Пермского края будет курсировать мобильный скейт-парк Поделиться Поделиться Твитнуть

Экстрим-парк в Перми



Проект Федерации скейтбординга Пермского края по созданию мобильного скейт-парка стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. На его реализацию будет направлено 374 тыс. руб.

В Федерации скейтбординга отмечают, что создание такой площадки позволит вовлечь в занятия спортом и физической культурой больше жителей, так как во многих территориях площадок для этого попросту нет.

Мобильный скейт-парк будет включать пять-шесть фигур, с 1 июня по 31 августа он будет ездить по территориям Пермского края. За это время передвижной скейт-парк побывает Соликамском, Суксунском, Кунгурском, Нытвенском, Краснокамском, Лысьвенском и Губахинском городских округах, в Очёрском муниципальном районе, а также в Перми.

Напомним, в Перми есть стационарный скейт-парк — в районе Перми II. Ранее, в декабрьском прямом эфире с губернатором Пермского края в Instagram, стало известно, что на строительство скейт-площадки в Кунгуре будет направлено 6 млн руб.