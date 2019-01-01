Наталья Тимофеева журналист Муниципалитетам оказалось «не выгодно» участвовать в программе «Молодая семья» Семьи используют жилищные сертификаты для переезда в другие территории Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 25 февраля, на совете глав муниципальных образований обсудили реализацию программы «Молодая семья».

Сейчас в регионе по этой программе предусмотрено два вида выплат. Молодые семьи, в которых возраст супругов или одного родителя неполной семьи не достиг 35 лет, могут получить поддержку в размере 35% от средней стоимости жилья. Большая часть этой суммы — это деньги федерального бюджета.

Кроме того, для сокращения очереди в Пермском крае ввели региональную выплату в размере 10% от средней стоимости жилья. По федеральной программе средний размер социальной выплаты составляет порядка 900 тыс. руб. и более 250 тыс. — по краевой программе.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом финансирование 35%-ной программы увеличилось почти в три раза. В результате сертификат должна получить 621 семья. При этом срок выдачи свидетельств семьям-участникам федеральной программы заканчивается 1 апреля. Министр социального развития Пермского края Павел Фокин сообщил, что если край не выдаст все сертификаты, Федерация перераспределит эти деньги в другие регионы. «Нам впервые выделили так много средств — 385 млн руб., поэтому наша задача выдать все сертификаты в максимально короткие сроки», — отметил министр.

По состоянию на 25 февраля план на 100% уже выполнили в трёх муниципалитетах — Кудымкаре (12 сертификатов), ЗАТО Звёздный (два сертификата) и Бардымском муниципальном округе (два сертификата). За ними следуют Очёрский (исполнение 91%), Краснокамский (86%) городские округа, Кочёвский (80%), Гайнский (71%) муниципальные округа и Соликамск (61%). Ещё у пяти территорий процент исполнения программы на вчерашний день составлял более 50% (Лысьвенский, Добрянский, Губахинский городские округа, Кудымкарский и Юрлинский муниципальные округа).

Хуже дела в Чердынском городском округе (исполнение 39%), Березниках (31%), Александровском муниципальном округе (29%), Осинском городском округе (14%) и Перми (2%). Ещё у 23 муниципалитетов процент исполнения по нулям. В общем итоге, из 621 сертификатов выдано 150, что составляет всего 24% от исполнения программы.

Врио губернатора Дмитрий Махонин заявил, что такая организация работы его не устраивает, поэтому надо понять, где происходит сбой. Он даже заявил, что если по вине чиновников не будет выдан хотя бы один сертификат по программе «Молодая семья», то это станет основанием для отставки. «Если проблема в региональном министерстве социального развития, то никого не жалко. Если у вас, то у вас», — заявил Дмитрий Махонин.

Также Павел Фокин сообщил Дмитрию Махонину, что пять муниципалитетов — Березовский и Кишертский муниципальные округа, Красновишерский городской округ, а также Большесосновский и Сивинский районы — вообще не участвуют в 35%-ной программе «Молодая семья». После чего Дмитрий Махонин попросил глав муниципалитетов объяснить причины.

Глава Красновишерского городского округа Евгений Верещагин заявил, что муниципалитет не стал участвовать в программе, в основном, из-за нехватки средств бюджета.

Глава Кишертского муниципального округа Тамара Конопаткина сказала, что территория участвует в 10%-ной программе, так как она более выгодна для бюджета муниципалитета, а сертификаты получает большее количество семей. Кроме того, администрация округа посмотрела, где реализуются выданные сертификаты. И оказалось, что все 72 семьи, получившие сертификат, купили жилье не в Кишертском районе. Исходя из этого? пояснила Конопаткина, нет смысла выделять деньги из муниципального бюджета на 35%-ную программу, если семьи уезжают из муниципалитета. «Для нас выгоднее реализовывать программу по обеспечению жильём сельских специалистов, так как они приобретают жильё здесь и работают именно здесь», — пояснила Тамара Конопаткина.

Павел Фокин отметил, что говорить «выгодно-не выгодно» не допустимо, так как 10%-ная программа реализуется полностью за счёт средств регионального бюджета и средств от муниципалитетов не требует. Кроме того, министр напомнил главам, что нужно вести диалог со своими жителями, потому что в минсоцразвития обращаются семьи и спрашивают, почему территория не участвует в 35%-ной программе. Именно поэтому большая часть муниципалитетов предусматривают средства хотя бы на одну семью, чтобы их жители имели возможность получить такой сертификат.

Глава Берёзовского муниципального округа Игорь Чайкин поддержал Евгения Верещагина и Тамару Конопаткину. Игорь Чайкин отметил, что бюджет Берёзовского муниципального округа, "мягко говоря, слабый". В муниципалитете реализуется несколько программ по обеспечению населения жильём, и на реализацию программы «Молодая семья» средств не хватает, так как в приоритете программы по закреплению на селе специалистов.

Дмитрий Махонин поинтересовался, можно ли просить от Федерации меньше денег на реализацию программы «Молодая семья». Но Павел Фокин ответил, что чем больше регион просит в своей заявке, тем больше вероятность получить софинансирование из федерального бюджета. «Понятно, значит нужно показать движение, и минимальное участие должно быть заложено», — отметил Махонин.

Глава Пермского района (0% из 30 сертификатов), председатель Совета муниципальных образований Пермского края Александр Кузнецов попросил рассмотреть возможность разрешать реализовывать сертификат только на территории того муниципалитета, где он выдан. На это Павел Фокин заявил, что по 35%-ной программе действуют федеральные ограничения. «Но мне кажется, что это история вашей конкурентоспособности. Если кто-то уезжает в другие территории, значит там жить лучше», — заявил министр главам муниципалитетов. После этого последовали аплодисменты возмущённых людей и саркастические выкрики «Молодец!».

Дмитрий Махонин попросил глав успокоиться и отметил, что если бы он был жителем Коми-Пермяцкого округа и получил возможность выбрать где жить, то тоже бы переехал в Пермь.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

- Мотивация глав понятна, так как им нужно чтобы население осталось, но мы не должны создавать клетки для населения. Нужно ещё раз обсудить тему реализации программы и рассмотреть предложения глав, в том числе о том, нужно ли выходить с инициативой на федеральный уровень.