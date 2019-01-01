Наталья Тимофеева журналист «Возможно, просто креатива не хватает» Главы муниципалитетов рассказали Дмитрию Махонину о проблемах при обеспечении жильём детей-сирот Поделиться Поделиться Твитнуть

25 февраля, на совете глав муниципальных образований бурно обсудили тему обеспечения жильём детей-сирот.

По словам министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова, в 2019 году в крае планировалось приобрести 846 помещений для сирот, но по факту было приобретено 798 помещений, а жильём (с учётом приобретения квартир в конце 2018 года и их передачи в 2019-м) обеспечен 841 человек.

По данным минстроя, план перевыполнили 17 муниципалитетов, благодаря экономии в результате снижения цены на торгах. Ещё семь муниципальных образований выполнили план на 100%, и пять — на 90-98%.

Наихудшие результаты показали Берёзовский (44% или четыре из девяти квартир), Чердынский (32% или семь из 22 квартир), Ординский (18% или две из 11 квартир), Бардымский (5% или одна из 19 квартир) и Частинский (0% при плане в семь квартир) муниципальные округа.

Врио губернатора Дмитрий Махонин поинтересовался у отстающих муниципалитетов причинами. Глава Частинского муниципального округа Светлана Селиванова заявила, что муниципалитет не смог приобрести ни одной квартиры, так как все возможные помещения не соответствуют федеральным требованиям. Она добавила, что в 2019 году администрация Частинского района провела восемь аукционов, но на них никто не заявился. В 2020 году торги объявлены по семи лотам. Заявки были, но они не соответствовали требованиям. Участники торгов даже пожаловались в УФАС, которое признало действия администрации правомерными.

Светлана Селиванова рассказала, что решение о несоответствии федеральным требованиям квартир принимает специалист из управления жилищных программ ГКУ ПК «Управление по реализации жилищных программ Пермского края».

Светлана Селиванова, глава Частинского муниципального округа:

- Например, один дом отклонили, потому что у него нет отмостки. Но у моего дома тоже нет отмостки. Другой дом отклонили, потому что нет вытяжки в туалете. У нас в округе все дома имеют износ более 30%, потому что самый новый дом был сдан в 1982 году. Предыдущий глава пытался решить проблему путём строительства жилья. Было сформировано два земельных участка под блочную застройку. Но строительная компания, которая строила дома в Сиве, не смогла к нам зайти из-за отказа в банке. Мы предпринимаем все меры, но результат неудовлетворительный.

После её выступления первый зампредседателя правительства и бывший министр строительства Михаил Сюткин не сдержался.

Михаил Сюткин, первый заместитель председателя правительства Пермского края:

- Коллеги, вам не стыдно такое говорить? Вы эту проблему в своём районе как не хотели в течение трёх лет решать, так и не собираетесь. Здесь всё просто: если есть вопросы к начальной цене, то обращайтесь в комиссию по ценообразованию. Если есть требования к помещениям, то у всех они одинаковые. Вы единственные, кто с нулями три года сидит.

Дмитрию Махонину с трудом удалось перебить Михаила Сюткина и предложить району и министерству строительства провести совместное совещание, чтобы найти решение проблемы.

Но Светлана Селиванова сообщила, что у министра она уже была была. Кроме того, начальные цены уже увеличены. При этом сейчас администрация округа имеет три судебных решения, по которым местные власти должны обеспечить детей-сирот квартирами. «Но я не могу их исполнить» — заявила глава округа.

Дмитрий Махонин отметил, что эту проблему всё равно надо решать и оставлять глав муниципалитетов с ней один на один нельзя.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

- Мы должны вам помочь, но пока не знаю, чем. Поэтому, пожалуйста, ещё раз соберитесь с министром. Также будем прорабатывать возможность обучения новых глав и повышения их квалификации. Проблема в Частинском районе копилась годами и, возможно, людям уже просто креатива не хватает.

Зампредседателя правительства — министр территориального развития Александр Борисов посоветовал Светлане Селивановой спросить у других глав, как они решают этот вопрос. В частности, он предложил поговорить с главой Юрлинского округа, так как это тоже сельский район, но там уровень реализации составляет 93%.

Однако в успешной Юрле оказались проблемы иного характера. Глава муниципалитета Татьяна Моисеева попросила уменьшить для небольших муниципалитетов показатели по приобретению жилья для сирот и увеличить для перспективных территорий. Она сообщила, что по плану, нужно покупать каждый год 14-15 квартир. Но люди туда не заезжают. «У нас уже 68 отказов. Они не готовы ехать к нам, они хотят ехать только в Пермь», — заявила она. В результате Дмитрий Махонин предложил посмотреть, как можно сделать перераспределение нормативов между муниципалитетами.

Следом слово взял мэр Перми Дмитрий Самойлов (исполнение 98%) и рассказал, что в Перми тоже есть проблемы с обеспечением жильём детей-сирот. По его словам, сейчас в очереди за квартирами стоят 2400 детей-сирот. При этом, можно сказать, что эта очередь движется, но не вся.

«Если есть судебное решение, то мы обязаны его выполнить в первую очередь. Поэтому большинство квартир, приобретённых в прошлом году, - это исполнение судебных решений», — пояснил он.

По итогам обсуждения Дмитрий Махонин заявил, что надо разобраться с увеличением финансирования программы и перераспределением нормативов, чтобы соблюсти интересы населения.

«Я понимаю, что в числе отстающих, в основном, сельские районы, но надо постараться максимально выполнить наши задачи», — добавил глава региона.