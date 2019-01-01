В пермской исправительной колонии обнаружено 135 нарушений пожарной безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе проверки исправительной колонии на ул. Докучаева, 27 выявила 135 нарушений.

Установлено, что администрация колонии не проверяла работоспособность систем противопожарной защиты, отсутствовали акты технического обслуживания. Отделка помещений была выполнена материалами с неизвестными показателями пожарной опасности, пути эвакуации были загромождены различными предметами мебели.

Прокурор возбудил в отношении колонии дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), а руководителю колонии внёс представление.