«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» отметил нефтяников, участвовавших в боевых действиях Поделиться Поделиться Твитнуть

21 февраля на торжественном собрании сотрудников предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае отметили нефтяников, участвовавших в боевых действиях. В этом году мероприятие, ставшее уже традиционным, приобрело особое значение, ведь 2020-й объявлен Годом Памяти и Славы.

В этот день за мужество, честь и достоинство, проявленнные в годы службы в вооружённых силах, и за добросовестный труд заводчан отметили заслуженными наградами. В фойе Дворца культуры имени Ю.А. Гагарина всех нефтянников торжественными маршами и мелодиями военных лет встретил Пермский Губернский оркестр. Атмосферу того времени создали экспозиции советского патриотического плаката и военно-полевой почты. Участникам торжества предоставили возможность поздравить родных и близких открытками в духе военного времени. Для всех собравшихся актёры Пермского тетра юного зрателя преподнесли творческий подарок — фрагмент спектакля из одноимённой пьесы Валентина Катаева «Синий платочек».

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов поздравил пермских лукойловцев с приближающимся праздником, отметил сильные качества нефтяников: целеустремлённость, профессионализм, надёждость и патриотизм. Сергей Михайлович подчеркнул, что в этом году праздник имеет особый смысл, ведь этот год — год 75-летнего юбилея со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне.

Для всех собравшихся день стал по-настоящему праздничным: поздравления чередовались с воспоминаниями, награды с творческими номерами. На протяжении десятилетия День защитников Отечества служит символом глубокого уважения к людям, которые прошли воинскую службу, а в настоящее время ответственно добросовестно трудятся в компании «ЛУКОЙЛ».

Источник - пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»