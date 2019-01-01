Пермский отель «Мармелад» закрыт из-за нарушений пожарной безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

Судебные приставы УФССП России по Пермскому краю закрыли ещё один отель, в котором выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Во исполнение определения суда опечатана гостиница «Мармелад», расположенная в Перми, на ул. Верхнемуллинской, 28 и 30а.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры и МЧС установили, что гостиница эксплуатировалась с нарушениями требований законодательства, угрожающими жизни и здоровью людей. В связи с этим прокурор Индустриального района обратился в суд с иском о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности отеля. Суд удовлетворил иск.



Отель опечатан до устранения выявленных нарушений. Судебные приставы будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.