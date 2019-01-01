Наталья Тимофеева журналист В Перми нашли нарушения при ремонте учреждений культуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Контрольно-счётная палата (КСП) Перми провела проверку использования субсидии, выделенной на ремонт учреждений культуры. Под проверку попали Дворец культуры им. М. И. Калинина, МБУК «Объединение муниципальных библиотек», Дворец культуры им. С. М. Кирова, театр кукол, детская музыкальная школа №3 «Доминанта», детская художественная школа им. Е. Н. Широкова и детская школа искусств №9.

Несмотря на то что КСП не выявила фактов ограничения конкуренции при закупках, некачественное планирование ремонтов привело к неэффективному расходованию бюджетных средств. Например, в 2018—2019 годах Дворец культуры им. М. И. Калинина не освоил субсидию на 31,2 млн руб. В то же время выделенных из бюджета средств детской художественной школе им. Е. Н. Широкова, музыкальной школе №3 «Доминанта» и детской школе искусств №9 учреждениям не хватило. Недостаток финансирования составил 4,1 млн руб.

Сумма неэффективных расходов МАУК «Пермский городской дворец культуры им. М. И. Калинина» составила 10,5 тыс. руб., неправомерные расходы — 13,2 тыс. руб., а избыточные расходы — 379,5 тыс. руб.

Ремонт в некоторых учреждениях был сделан некачественно. Стоимость работ по устранению недостатков составила не менее 8,3 млн руб.

Отчёт по результатам контрольного мероприятия направлен главе Перми, в гордуму и прокуратуру. Также КСП направила в администрацию Перми, департамент культуры и молодёжной политики и учреждения культуры предложения по исправлению выявленных нарушений.