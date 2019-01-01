«Метафракс» представил книгу «Ветер времени» в Законодательном собрании Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

В Законодательном собрании Пермского края 20 февраля состоялась презентация книги Светланы Федотовой «Ветер времени». Председатель совета директоров ПАО «Метафракс», депутат краевого парламента Армен Гарслян передал экземпляр издания со своим памятным автографом председателю Законодательного собрания Валерию Сухих для проекта «Парламентская библиотека». Ещё одна книга была вручена Государственному архиву Пермского края для пополнения книжного фонда учреждения.

Армен Гарслян, председатель совета директоров ПАО «Метафракс»:

— Эта книга не только о том, как развивался «Метафракс». Благодаря тому, что Светлана Федотова — автор неравнодушный и неординарный, книга получилась глубже и шире. Это книга о любви к своему городу, предприятию, краю. О том, как «через тернии — к звёздам» мы уверенно растём, опираясь на поддержку населения, власти нашей страны и региона, на благо жителей городов КУБа и всего Пермского края.

Валерий Сухих поблагодарил авторский коллектив за колоссальную работу и отметил, что уже прочёл книгу «от корки до корки».

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Это издание заставляет нас вспомнить отдельные страницы истории Губахинского промышленного центра — свидетельство становления и подъёма нашей прикамской промышленности.

В презентации книги депутатам краевого Законодательного собрания также приняли участие депутат Законодательного собрания, советник председателя совета директоров ПАО «Метафракс» Мария Коновалова и директор Государственного архива Пермского края Игорь Киреев.

Мария Коновалова поблагодарила руководство и аппарат Законодательного собрания Пермского края за воплощение в жизнь уникальных историко-культурных проектов.

Мария Коновалова, советник председателя совета директоров ПАО «Метафракс»:

— Нашими партнёрами выступают не только химики-производственники, но и наши единомышленники — представители Пермского политехнического университета, Пермского театра оперы и балета, Пермской художественной галереи, Пермской филармонии, театра «Доминанта» и многие другие. Это люди, с которыми мы вместе делаем значимые для жителей региона проекты. Создание книги шло одновременно с формированием нового бренда «Метафракс Групп». И «Ветер времени» отражает философию и ценности нашей компании — новаторство, ответственность и устойчивость.

Игорь Киреев, директор Государственного архива Пермского края:

— День сегодняшний когда-то станет историей. И мы считаем, что очень ответственно надо сохранять — вместе с органами власти и промышленными предприятиями — то, что будет востребовано нашими потомками. Книга «Ветер времени» — уникальная, она будет пользоваться успехом многие десятилетия у всех, кто интересуется историей Пермского края.

Одновременно с презентацией книги в рамках проекта «Уникальный документ» в краевом Законодательном собрании открылась выставка «На химическом уровне», которая иллюстрирует страницы истории химической промышленности всего Пермского края. В организации выставки приняли участие Государственный архив Пермского края, ПАО «Метафракс», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

В четырёх витринах размещены свидетельства минувших столетий и современности — документы, фотографии, чертежи. Это материалы конца XIX — начала XXI века — фотографии строительства предприятий, выдающихся деятелей химической промышленности, различные рабочие документы, а также экспонаты из музеев предприятий.

Источник — пресс-служба ПАО «Метафракс»