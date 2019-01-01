В ПГНИУ состоится VI Пермский экономический конгресс Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском университете 27 февраля пройдёт конгресс учёных-экономистов «Рынки будущего: локация — Пермский край». В этом году событие будет посвящено актуальным вопросам развития новых высокотехнологичных рынков Национальной технологической инициативы (НТИ) в России и Пермском крае. Участники обсудят глобальные вызовы современной экономики, важнейшим из которых является цифровая трансформация.

Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края:

— В ближайшие 15—20 лет структуру мировой экономики будут определять именно высокотехнологичные рынки. Для того чтобы российские компании стали их активными участниками, на федеральном уровне создана программа НТИ. В декабре прошлого года Пермский край был признан лучшим регионом России по внедрению регионального стандарта НТИ. На конгрессе мы вместе с федеральными и региональными экспертами сформулируем ответы на актуальные вопросы, связанные с рынками будущего.

Программа конгресса включает пленарное заседание, на котором будут представлены ключевые перспективы развития экономики России как на макроуровне, так и в разрезе рынков НТИ, а также сессии «Сквозные цифровые технологии», «Образование: таланты и тренды», «Экономика: реалии и прогнозы», «Нейрокоммуникации и маркетинг».

В числе спикеров — Олег Подольский, директор направления по подготовке кадров для цифровой экономики АНО «Университет национальной технологической инициативы «20.35», Наталья Галкина, руководитель рыночной подгруппы «Нейрокоммуникации и маркетинг» РГНТИ «НейроНет», а также другие представители бизнеса, власти и науки.

Пленарное заседание можно будет посмотреть онлайн. Для того чтобы поучаствовать в работе конференции оффлайн, необходимо зарегистрироваться.

Подробнее ознакомиться со спикерами и программой VI Пермского экономического конгресса, а также пройти регистрацию можно на сайте.

Конгресс проводится экономическим факультетом ПГНИУ с 2015 года. В прошлом году он собрал более 700 участников, среди которых были представители федеральных и региональных органов власти, бизнес-структур, ведущие академические эксперты, зарубежные гости.