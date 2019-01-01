Наталья Тимофеева журналист Капремонт Комсомольского проспекта может затянуться из-за частого изменения проекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Контрольно-счётная палата Перми проверила деятельность администрации города при реализации капитального ремонта Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул. Чкалова.

МКУ «Пермблагоустройство» заключило муниципальный контракт на ремонт участка от ул. Монастырской до ул. Екатерининской в 2019 году. При этом в КСП положительно отметили, что демонтированные материалы в целях экономии бюджета города используются повторно. Например, асфальтовая крошка используется для подсыпки дорог в микрорайонах индивидуальной жилой застройки. Также МКУ учло предыдущие замечания КСП и начало учитывать затраты на приобретение, строительство, реконструкцию кабельных сетей и дождевой канализации.

Вместе с тем в документах, служащих основанием для производства и оплаты работ по капитальному ремонту Комсомольского проспекта, нашли ряд недостатков и нарушений норм законодательства. Во-первых, реестр муниципального имущества содержит не все объекты основных средств, находящихся на земельных участках под Комсомольским проспектом, в том числе под бульварной частью. Во-вторых, капремонт Комсомольского проспекта ведётся в отсутствие полностью законченных и окончательно принятых проектно-изыскательских работ. В результате прямо во время капремонта в проект вносятся изменения, требующие повторной экспертизы достоверности определения сметной стоимости. По мнению КСП, это может привести к нарушению сроков исполнения контракта.

Также аудиторы нашли признаки нарушений в сфере госзакупок. Они касаются формирования начальной цены контракта, обеспечения действующих банковских гарантий и заключения контракта с нарушением условий определения подрядчиков.

Отчёт по результатам проверки с предложениями об устранении установленных нарушений направлен главе города, в пермскую гордуму и прокуратуру.

Напомним, что сейчас работы ведутся на участке от ул. Екатерининской до ул. Ленина и от ул. Ленина до ул. Петропавловской. Работы на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской планируется завершить к концу 2020 года. В пресс-службе Перми утверждают, что все работы ведутся по графику.

Отметим, что проведение реконструкции, строительства или капремонта без полностью готовой проектно-сметной документации в некоторых случаях приводит к увеличению сроков работ. Изменения чаще обычно вносятся из-за несовершенства изначальной проектно-сметной документации, подготовленной подрядчиком, и указания в проекте не всех видов работ. Например, сейчас работы по строительству зоопарка временно приостановлены до подготовки очередных изменений в проектно-сметную документацию. Изначальный проект был сделан для другого земельного участка, в результате фундамент вольеров «поплыл».