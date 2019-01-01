За год Пермский НОЦ выполнил почти 200 исследований и разработок для бизнеса Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2019 году Пермский научно-образовательный центр (НОЦ) «Рациональное недропользование» выполнил научные и образовательные целевые показатели и предоставил отчёт на Совете научно-образовательных центров мирового уровня.

Мероприятие провела вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова. Пермский край на нём представил врио губернатора Дмитрий Махонин.

По словам вице-премьера, отчёты НОЦ важны, так как их опыт ляжет в основу следующих региональных образовательных центров.

Татьяна Голикова, вице-премьер Правительства РФ:

— Это достаточно уверенный старт. И фактически сегодняшнее рассмотрение и то, что нам представили губернаторы, — это завершающий этап настройки для действующих центров.

Так, компании, являющиеся участниками пермского НОЦ «Рациональное недропользование», в 2019 году зарегистрировали более 50 патентов. Кроме того, они создали 120 высокотехнологичных рабочих мест и выполнили 190 контрактов на исследования и разработки для бизнеса.

Павел Илюшин, директор АНО «Пермский научно-образовательный центр «Рациональное недропользование»:

— Члены Совета научно-образовательных центров мирового уровня и Татьяна Алексеевна Голикова подсказали, как сделать пермский НОЦ «единым окном» для бизнеса, который заинтересован в проведении исследований и развитии технологий. Мы готовы к сотрудничеству с предприятиями, чтобы вместе работать над по-настоящему практико-ориентированным образованием.

Объём работ, которые завершились испытаниями или изготовлением образцов, составил 1 млрд руб. В целом исследования в 2019 году были профинансированы на 2 млрд руб.

Александр Барях, директор Пермского федерального исследовательского центр УрО РАН:

— Средства, привлечённые от бизнеса в качестве заказов для вузов и научных центров, — это один из важных показателей. Это очень актуальные разработки, именно те, без которых уже сейчас бизнес не может развиваться. Надеюсь, со временем речь пойдёт и о заказах на фундаментальные перспективные исследования.

Ещё один результат работы — создание 10 новых образовательных программ при непосредственном участии бизнеса. Таким образом, в направлении «Углеводороды» 40 студентов уже трудоустроены в НОЦ и совмещают учёбу с работой. Кроме того, в рамках НОЦ открыта единственная в России виртуальная лаборатория, которая позволяет создавать роботов с удалённого рабочего места.

Значительная часть проектов разрабатывается для горнодобывающей промышленности. Так, например, предприятия России, Казахстана и Белоруссии уже используют автоматические и интеллектуальные системы мониторинга и контроля безопасности горнодобывающих объектов. Например, в «Норникеле» идут испытания системы кондиционирования глубоких горизонтов с разветвлёнными сетями горных выработок.

Члены совета особо отметили результаты работы НОЦ, связанные с двумя направлениямпи. Так, успехи заметны в части привлечения к работе молодёжи, в том числе иногородних и иностранных граждан. Кроме того, высоких показателей пермский НОЦ достиг по доле учёных моложе 39 лет. Таких насчитывается 44%.



