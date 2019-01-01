Дмитрий Енцов журналист Власти Перми планируют построить крематорий к декабрю 2022 года Средства направит городской бюджет Поделиться Поделиться Твитнуть

Крематорий на кладбище «Восточное» (Сылвенский тракт, 15) будет построен за счёт бюджета к декабрю 2022 года. Об этом 25 февраля на пленарном заседании Пермской городской думы заявил начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич.

«На 2021—2022 годы запланировано строительство первой очереди. Ввести в эксплуатацию планируем до декабря 2022 года», — отметил Анатолий Дашкевич.

Двухэтажный объект площадью 3,6 тыс. кв. м будет состоять из двух траурных залов — на 100 человек в час и 50 человек в час.

В здании будет от двух до четырёх печей, расчётное количество кремаций в год — не менее 5 тыс.

Напомним, крематорий планируется построить в Перми в течение 10 лет. В 2013 году строительство началось, но не было завершено. В 2018 году достигнута договорённость о строительстве крематория с инвестором — торговым домом «Пушкарский», — но безрезультатно.



