В Пермском крае появится программа поддержки народных промыслов​ Она будет способствовать развитию туризма и бизнеса Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин посетил 14-й Международный фестиваль народных промыслов в выставочном центре «Пермская ярмарка».​ ​

Дмитрий Махонин отметил перспективы развития и популяризации промыслов как примеров самобытности культуры народов Прикамья. По его словам, ремесленникам необходимо оказывать необходимую поддержку, в том числе учитывать в законодательстве интересы таких предпринимателей.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Сейчас ни в одном регионе России нет комплексных мер поддержки бизнесменам ручного труда. Пермский край может стать первопроходцем в этом вопросе, а позже поделиться опытом с другими субъектами страны. Системная поддержка промыслов поспособствует развитию туризма, бизнеса, в какой-то степени — промышленности.

В связи с этим Дмитрий Махонин дал поручение краевому правительству начать разработку программы поддержки народных промыслов уже в этом году. К разработке должны подключиться сразу несколько краевых ведомств, в том числе минкульт, агентство по развитию туризма, минпром.​ ​

Мероприятия программы будут учтены в краевом бюджете на следующую трёхлетку.

В 2020 году в ярмарке народных промыслов приняли участие мастера из 27 муниципалитетов Прикамья, других регионов России, а также из Беларуси и Казахстана. На стендах ярмарки были представлены предметы ручной работы:​ керамика, авторские куклы, деревянная скульптура, художественная ковка, изделия из бересты, вышивка, батик, национальная одежда, украшения, а также фермерская продукция, в том числе представленная блюдами национальной кухни.​ ​Ежегодно ярмарку посещают около 20 тыс. человек.