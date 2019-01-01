Вклад в будущее Поделиться Поделиться Твитнуть

В соответствии с указом президента России за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность оператор технологических установок ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Дмитрий Рудаков отмечен знаком отличия «За наставничество».

Наш коллега стал вторым обладателем такой госнаграды в Пермском крае и первым — в компании «ЛУКОЙЛ».

Дмитрий Рудаков с 1996 года трудится старшим оператором на установке АВТ и за эти годы воспитал целую плеяду профессионалов.

Наш завод на протяжении ряда лет поддерживает и развивает систему наставничества. Квалифицированные сотрудники передают опыт и знания молодым специалистам, а также осваивающим смежные профессии работникам. В системе наставничества занято около 20% персонала, это позволяет успешно справляться с задачей подготовки кадров, так как оптимизирует процесс адаптации новых сотрудников на рабочем месте. За ответственное отношение к делу и дополнительную работу наставники премируются. Кроме того, на предприятии действует система нематериальной мотивации: проводится конкурс «Лучший наставник года», размещаются публикации о лучших наставниках в корпоративной газете.

Весь коллектив «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» поздравляет своего товарища с заслуженной государственной наградой и желает дальнейших успехов и талантливых, трудолюбивых воспитанников.

Источник — пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»