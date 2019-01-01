Сергей Данилов Синоптики прогнозируют в Пермском крае тёплую неделю с обильными осадками Поделиться Поделиться Твитнуть

На начавшейся неделе в крае сохранится экстремально тёплая погода. Оттепели ожидаются почти во все дни, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

Самыми тёплыми на неделе будут дни 28—29 февраля. Не исключено, что температура может повысится до +3…+4°. В среднем за неделю она ожидается выше нормы на 8—10°.

Также ожидается превышение нормы осадков (около 200% от нормы, а в горной части края — свыше 300% от нормы). Следует отметить, что в горной части края и так наблюдается сильный избыток снега. В целом погода продолжит соответствовать норме второй половины марта, а не конца февраля.

Ночью и утром во вторник 25 февраля осадки прекратятся, возможно прояснение. Температура воздуха ночью составит -1…-5°. Во второй половине дня 25 февраля на большей части края потеплеет до 0…+2° при умеренном юго-восточном ветре.

Ночью и утром в среду, 26 февраля, в Пермский край придут сильные снегопады. Температура воздуха ожидается около 0°, так что вероятно налипание снега на провода и деревья. Снегопад будет идти до вечера, и количество осадков ожидается значительным: по западу и северо-западу края возможно до 12—14 мм, на остальной территории — 6—10 мм. Вечером температура понизится до -3…-5°.

В ночь на 27 февраля кратковременно похолодает до -5…-10°. Впрочем, уже днём ожидаются небольшие осадки и повышение температуры до 0…+1°.

28 февраля ожидается серьёзное потепление (до +3…+4° по югу края) и осадки в виде дождя. При прохождении тёплого фронта возможен очередной сильный снегопад на севере и востоке края.

Отметим, что прошедшая неделя (17—23 февраля) в Пермском крае оказалась самой тёплой за всю зиму. На большей части края в период с 18 по 23 февраля, т. е. шесть дней подряд, отмечались оттепели с повышением дневной температуры от 0 до +3°, а 21 февраля в Осе зафиксировано значение +3,5°. В Перми также отмечено шесть дней с оттепелью, максимум температуры составил +2,6° (23 февраля).

Средняя температура воздуха за неделю превысила норму на юге края на 9—10°, а на севере края — на 12°, и соответствовала норме второй половины марта.