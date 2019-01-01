Сергей Данилов Холодное водоснабжение отключат в двух районах Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщается на сайте «Новогора-Прикамье», завтра, 25 февраля, из-за аварийно-восстановительных работ воды не будет в 21 доме в Индустриальном районе Перми.

С 9:00 до 18:00 без воды останутся дома по адресам:

ул. Лизы Чайкиной, 22, 25, 26, 32а;

ул. Олега Кошевого, 27, 29, 31, 33, 34, 4, 40;

ул. Подводников, 87, 94, 96;

ул. Рязанская, 80, 80а, 86, 97а, 97б;

ул. Теплогорская, 43;

ул. Шахтёрская, 26.

В воскресенье, 1 марта, без холодного водоснабжения останутся дома в Орджоникидзевском районе. С 11:00 до 19:00 воду отключат в домах по адресам: ул. Вильямса, 44, 71, 73, 75, 77; ул. Коспашская, 12, 5, 7, 9; ул. Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 44, 46; ул. Усадебная, 2, 3, 4, 6.