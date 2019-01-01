Сергей Данилов Россия в Перми обыгрывает Северную Македонию Поделиться Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 23 февраля, на паркете УДС «Молот» сборная России по баскетболу в рамках отбора на Евро-2021 обыграла сборную Северной Македонии со счётом 77:67.

В составе сборной России играли два баскетболиста пермской «Пармы». Максим Григорьев забросил два трёхочковых подряд . Всего же по итогам матча у Григорьева 7 очков, 1 подбор и 1 передача. У Евгения Валиева — 5 очков, 3 передачи и 1 подбор.