«Тотальный диктант» пройдёт 4 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, в этом году образовательная акция «Тотальный диктант» пройдёт в первую субботу апреля (4 апреля).

Бесплатные занятия по подготовке к акции грамотности начнутся 26 февраля. Занятия будут проходить каждую среду с 19:00 до 20:30 в Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького в трёх залах:

— отдел краеведения (4-й этаж, левое крыло);

— отдел литературы по искусству (4-й этаж, левое крыло);

— интерактивный зал (2-й этаж, правое крыло).

Напомним, в прошлом году «Тотальный диктант» в Перми написали почти 3 тыс. человек.