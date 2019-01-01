Ледовый городок на эспланаде будет работать до 1 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, ледовый городок «Легенды древней Пармы» завершает работу через неделю.

В последний раз он примет гостей в рамках праздничной программы проводов Масленицы 1 марта. До этого момента все неустойчивые элементы, которые могут представлять опасность, демонтируют.

При этом городские катки у монументов «Героям фронта и тыла» и «МиГ на взлёте», а также горка для катания на сноутьюбингах продолжат работать, но возможны технические паузы из-за таяния льда.

Отметим, что согласно контракту с ледовыми скульпторами, подрядчик должен обслуживать ледовые объекты в ледовом городке до 1 марта и демонтировать их до 30 марта.