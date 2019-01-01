Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми открывается ещё одна частная галерея Поделиться Поделиться Твитнуть

У частной галереи «Пермский период», которая откроется в середине марта в новом здании на ул. Пермской, 17, — настоящие музейные амбиции. Галерею основал одноимённый фонд, возглавляемый предпринимателем и коллекционером Анатолием Саклаковым. В качестве куратора приглашён известнейший в Перми арт-менеджер Вадим Зубков (галереи «Марис-арт», «Уникум»).

Галерея будет полностью посвящена пермским художникам. Учредители хотели бы, чтобы их детище переросло в музей пермского искусства. Первой выставкой, которая откроется вместе с галереей, будет персональная экспозиция Валерия Подкуйко. В планах — юбилейная выставка Александра Репина, которая откроется 14 октября, в день 95-летия художника.

Презентация галереи «Пермский период» пройдёт во время работа художественного салона «Арт-Пермь».