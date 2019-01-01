Библиотеку №14 в Кировском районе модернизируют в модельную Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов в ходе своего прямого эфира в Instagram, в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» модельная библиотека будет оборудована на площадке библиотеки №14 им. Лермонтова (ул. Калинина, 74) в Кировском районе. Это будет третья библиотека нового поколения.

Напомним, в 2019 году в Перми открылись две модельные библиотеки — библиотека №8 им. Островского в Орджоникидзевском районе и библиотека №1 им. Толстого в Свердловском районе. Библиотеки модернизированы в рамках нацпроекта «Культура». Для этого из федерального бюджета город получил 10 млн руб.

«Это библиотеки совершенно другого уровня. После их обновления количество посетителей увеличилось в три раза», — подчеркнул Дмитрий Самойлов.

В библиотеках созданы многофункциональные пространства для взрослых и детей. Приобретено современное компьютерное и мультимедийное оборудование: интерактивный стол, 3D-принтер, очки дополненной реальности, станция самостоятельной документовыдачи. Для читателей открыт доступ к электронным базам данных, таким как Национальная электронная библиотека, книжная коллекция «ЛитРес».