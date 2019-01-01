Полина Путякова журналист Трудно быть предпринимателем Чего ждут эксперты от губернаторской программы развития бизнеса Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Дмитрий Махонин дал поручение подготовить программу развития предпринимательства Пермского края на 10 лет. Заинтересованные стороны и эксперты высказали своё мнение о том, что должно быть в документе, а чего делать точно не стоит.

«Бизнеса, которого сегодня нет в цифровом пространстве, скоро не будет вообще»

Елена Гилязова, вице-президент Пермской ТПП:

- В программе точно должно быть понимание действий, которые нужно предпринять власти и предпринимательскому сообществу в связи с изменением самой среды. Я имею в виду очередную технологическую революцию: бизнеса, которого сегодня нет в цифровом пространстве, скоро не будет вообще, и власть должна к этому готовиться, показать «магистрали».

Кроме того, бизнес нужно ориентировать и на непривычные для него сферы, например, рынки НТИ. Это 12 перспективных рынков, по которым точно понятно, что они «не схлопываются», а будут развиваться, но бизнес их не видит. Имеет смысл определенным образом простимулировать вхождение бизнеса в эти сферы, сегодня во многом воспринимаемые как недоступные.

В ряде случаев сегодня надо помочь бизнесу провоцировать спрос. Возьмем, например, рынок образовательных услуг. Среди родительского сообщества понимание того, что качество образования должно кардинально меняться, что нужны принципиально другие навыки, еще не сформировано. И этот спрос надо формировать, это задача, честно говоря, и власти тоже.

Ещё один крупнейший блок, который приходит в голову, это история, связанная с подготовкой кадров. Здесь, мне кажется, очень важно, что кадры должны готовить совместно государство и бизнес.

Что действительно нужно от власти — это помощь при выходе на экспорт с конкурентоспособным продуктом. Это сложная задача, и здесь точно нужна определенная кооперация с участием властных структур, с организацией совместных выездов, но в формате, который нужен бизнесу.

Однако вопросы вызывает срок программы. На моей памяти несколько раз принимались разные десятилетние стратегии, ни одна из которых не была реализована в достаточном объёме. Нам надо научиться планировать хотя бы на пятилетку. Мы все время сталкиваемся с тем, что из-за быстрых изменений и необходимости за ними успевать, нам приходится очень гибко подстраивать свою стратегию. Поэтому длинные сроки должны касаться стабильности правил, а в остальном есть опасение, что мы можем запланировать показатели, которые через три года будут неактуальны. Изменения за этот период могут быть колоссальными.

«Поддержка необходима не только новому, но и уже существующему бизнесу»

Анатолий Маховиков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае:

- На мой взгляд, есть три направления, которые в первую очередь должны быть раскрыты в программе. Во-первых, она должна быть ориентирована, прежде всего, на молодое поколение. Во-вторых, необходимы базовые системные меры поддержки предпринимателей. Люди должны твердо знать, что эти меры будут действовать сегодня, завтра, через год и через три года — это создаст элемент стабильности. И третье — поддержка необходима не только новому, но и уже существующему бизнесу. Программы, связанные с выходом на новые рынки, экспорто-ориентированные мероприятия и так далее. Что в совокупности позволит, на мой взгляд, комплексно поддержать наш малый бизнес и дать новый импульс его развитию.

«Важнейшей проблемой я считаю предпринимательскую пассивность населения».

Дмитрий Шульц, к.э.н., директор по макроэкономическим исследованиям Центра экономики инфраструктуры (Москва):

- Несмотря на то, что пространство для манёвра на уровне региона весьма ограничено, многое зависит от губернатора и его политической воли: одни руководители регионов используют это пространство сверхэффективно, а другие упускают эти небольшие возможности. Все помнят пример Калужской области, в которой предыдущий губернатор Артамонов совершил настоящее экономическое чудо как раз развивая предпринимательство, привлекая инвесторов. Есть и примеры другого рода — регионы, в которых власти силовыми приемами пытались «кошмарить» бизнес с целью, например, увеличить поступление налогов в региональный бюджет. В итоге инвесторы уходили, предприятия банкротились, прибыль «переводили» в другие регионы, занятость и доходы населения падали, а люди уезжали.

Тем не менее, успех региональной политики действительно во многом определяется и тем, насколько эффективно руководитель региона взаимодействует с центром. Нужно использовать этот ресурс тоже.

Можно предположить, что программа будет содержать известные вещи в таком духе: поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие информационных технологий и высокотехнологичных отраслей, поддержка конверсии оборонных предприятий, интеграция науки и бизнеса, поддержка доступа краевого бизнеса к нацпроектам и госзакупкам и так далее. Но это всё заезжено. Важнейшей проблемой я считаю предпринимательскую пассивность населения. Нужны усилия для изменения отношения к предпринимательству на уровне менталитета. Вот это — настоящая стратегическая задача. Всё остальное можно решать на уровне оперативного управления.

Может возникнуть вопрос — не стоило ли начать с актуализации стратегии социально-экономического развития региона. Полноценную и качественную стратегию СЭР разработать за полгода и согласовать со всеми интересантами практически невозможно. И хорошо, если власть это понимает. Гораздо разумнее сделать качественную экономическую часть, параллельно работая над широкой стратегией СЭР, и потом просто их актуализировать и интегрировать.

«Это чёткая и однозначная заявка на два губернаторских срока»

Сергей Пономарёв, к.п.н., политконсультант:

- Поручение подготовить десятилетнюю программу развития предпринимательства в регионе, которую врио губернатора дал правительству, это чёткая и однозначная заявка на два губернаторских срока. Дмитрий Махонин пришел в Прикамье всерьёз и надолго.

Во-вторых, это уникальный и действительно интересный вызов. Стандартные меры поддержки общеизвестны: субсидии, льготная аренда и кредиты, программы обучения и т.д. Обычно программы, в которых они перечислены, пишутся на три года. Если просто взять и растянуть трехлетние планы на 10 лет, то шансы, что вообще ничего не реализуется, тоже вырастут в три раза. Слишком длительный срок, за который среда полностью изменится.

Тут нужен другой подход. Такой документ скорее ближе к Генплану, закладывающему основные принципы развития территории на длительную перспективу. В нем отражаются ключевые договоренности, «правила игры» для всех участников рынка и потом, уже исходя из Генплана, реализуются конкретные проекты.

Думаю, такой подход уместен и здесь, когда власть региона публично берет на себя обязательства, которым неотступно будет следовать на протяжении 10 лет в отношении предпринимателей. Обязательств не должно быть много, они должны быть прозрачны, одинаковы для всех, и самое главное, они не должны жестко соблюдаться.

Но что очень важно, эти принципы нельзя придумать из глубины чиновничьих кабинетов. Они могут быть сформулированы только на открытых встречах с действующими предпринимателями и экспертным сообществом.

Для начала нужно выработать хотя бы 5-7 таких критически значимых договоренностей: в отношении административных барьеров, проверок бизнеса, налогообложения и т.д. Если их неотступно удастся соблюдать на протяжении хотя бы трёх лет, дальше можно добавлять новые. И так шаг за шагом.

«Программ нам больше не надо»

Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ:

- Если перечислять все проекты, связанные с поддержкой предпринимательства, которые уже существуют в Пермском крае, не хватит ни места, ни времени. Помимо тех, что приняты на региональном уровне, существуют районные и муниципальные, специализированные, например, направленные на поддержку моногородов.

На мой взгляд, программ нам больше не надо. Нужна их консолидация, создание «единого окна» поддержки предпринимательства, доступного в любой территории края. А также нужен пересмотр всех существующих мер на предмет возможного дублирования мер. Все это позволит повысить эффективность поддержки бизнеса. Пока что она невысока. В реальности единственными объективными показателями эффективности этих программ может служить численность занятых в сфере МСБ и доля МСБ в валовом региональном продукте. А они падают, причем стремительно. Зато если послушать отчеты об исполнении программ поддержки МСБ — они очень оптимистичны. Причин две: манипуляции цифрами и фокусировка на суммах освоенных бюджетов.