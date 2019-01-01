Дмитрий Енцов журналист Самой востребованной вакансией в Перми является водитель такси Поделиться Поделиться Твитнуть

Сервис по поиску вакансий работа.ру составил рейтинг самых востребованных профессий в Перми, основываясь на количестве размещённых вакансий.

Такой профессией, на которую размещено 45 вакансий, стал водитель такси. При этом предлагаемая средняя зарплата указана в районе 71 тыс. руб.

Далее по количеству вакансий следуют продавец-кассир (43 вакансии), охранник (37), продавец-консультант (26) и администратор (15).

Самая высокая зарплата относится к вакансии сварщика-аргонщика, правда, с вахтой в Череповец. За это работодатель предлагает 151 тыс. руб. в месяц.