Дмитрий Енцов журналист В Перми после проверки закрыты 18 гостиниц и хостелов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми по поручению прокуратуры проведена проверка 87 гостиниц и хостелов (21 из них расположены в подвалах). В результате 11 объектов закрыты принудительно, ещё семь закрылись сами.

В краевой прокуратуре сообщили, что в суд направлено 16 исковых заявлений о приостановлении деятельности гостиничных объектов, внесено девять представлений. Все акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.

Напомним, проверки были организованы после ЧП в мини-отеле «Карамель», где недалеко от него ночью 20 января произошёл прорыв трубы с горячей водой, которая затопила подвальные помещения гостиницы. В результате пять человек погибли, ещё трое получили ожоги: 33-летняя женщина получила ожоги 35% поверхности тела, мужчина 35 лет — 20% тела, мужчина 28 лет — 15% тела.

Управляющий отелем был задержан и отправлен в СИЗО до 20 марта 2020 года.