Дмитрий Енцов журналист В строящейся «Планете» определены якорные арендаторы В ТРЦ появятся кинотеатр, детский центр и 19 точек общепита Поделиться Поделиться Твитнуть

Определены «якорные» арендаторы ТРЦ «Планета», строительство которого должно быть завершено в этом году.

В компании сообщили, что достигнута договорённость о размещении там гипермаркета «М.Видео», «Спортмастера», детского центра Baby Club, магазинов O’STIN и FUNDAY, а также кинотеатра объединённой сети «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино».

В ТРЦ «Планета» в общей сложности должны разместиться 185 магазинов и 19 точек общественного питания.

Строительство ведёт девелопер MallTech. Генподрядчиком является АО «Ренейссанс Констракшн».