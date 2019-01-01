Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 21 по 28 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми пахнет весной. Ледовый городок закрылся из-за оттепели, зато проходит множество интересных событий: благотворительный спектакль, концерты, выставка музыкальных арт-объектов, ярмарка народных промыслов, гастрономический фестиваль и даже диктант на немецком языке. Главным событием ближайших дней станет старт Масленичной недели с фольклорной программой, которая понравится детям и взрослым.

В «Хохловке» стартует Масленичная неделя (0+). Зрителей ждёт фольклорная программа, основанная на народных традициях празднования Масленицы: пение масленичных песен, обход дворов, уличное гулянье, масленичное угощение, народные игры в снегу, катания с гор, ряжение, гостевание и хлебины молодых у тёщи — в исполнении фольклорного коллектива АЭМ «Хохловка». Кульминация праздника — Сырное воскресенье 1 марта.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», с 24 февраля

На Масленую неделю приглашает и Дом народного творчества «Губерния». В понедельник на сцене большого концертного зала состоится представление «По щучьему веленью» (0+, от трёх лет), а в четверг — «Как Варенька и Валенька Масленицу прокатали» (0+, от трёх лет) с последующими играми на улице.

На протяжении всей недели в ПДНТ «Губерния» будет идти череда вечерних мероприятий. Это и посиделки от семейного клуба традиционной русской и казачьей культуры «Пермская застава» (12+), и уроки народного костюма «Оденься по-пермски» (12+) от Народного мастера Пермского края Марины Крысовой, и кулинарный мастер-класс (6+), и традиционная пятничная вечёрка с кадрилями и песнями (12+).

Для азартных планируются два нешуточных побоища: масленичная интеллектуальная игра о народных традициях в современной кухне «Бутер&Брод» (12+) и масленичный перепляс с участием творческих коллективов «Губернии» «Стенка на стенку» (12+).

На протяжении недели непременно будут идти уроки рукоделия. Темы: плетение венков; изготовление куклы в народном костюме; роспись изделий из гофрокартона (6+).

О событиях субботы и воскресенья будет подробно рассказано в следующей «Афише».

Пермский дом народного творчества «Губерния», с 24 февраля, подробное расписание — на сайте www.permdnt.ru

Гастрономический фестиваль «Гастроли Фест» (0+) приглашает тех, кто любит готовить и есть. «В Перми много интересных мест, где можно насладиться едой — от маленьких кафе для своих до ресторанов высокой кухни. «Гастроли Фест» представит всё это многообразие и многое другое — хорошую музыку, яркие представления, приятное общение — в одном месте!» — обещают организаторы. Гостей ждут многочисленные мастер-классы, выступления музыкальных групп, детская зона и многое другое.

Завод Шпагина, 22 и 23 февраля, с 12:00

В Перми продолжается ярмарка народных промыслов (0+). Здесь можно выбрать оригинальный подарок, овладеть азами традиционных ремёсел, посмотреть выступления народных коллективов и купить фермерские продукты к праздничному столу. Все желающие смогут обучиться лоскутному шитью, коклюшечному кружевоплетению, резьбе и росписи по дереву, художественной вышивке, прядению шерсти, изготовлению традиционной тряпичной куклы и другим видам творчества. Юных гостей особенно ждут 21 февраля — в День детского творчества. В программе запланированы народные игры, выступления детских коллективов и мастер-классы для самых маленьких.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», до 24 февраля

Благотворительный фонд «Берегиня» при поддержке Пермского академического Театра-Театра представляет спектакль «Музыка жизни 2: первый концерт» (6+). Сюжет спектакля строится вокруг мальчика Гриши — он обычный подросток, учится в школе, проводит время с друзьями и мечтает когда-нибудь петь на большой сцене. Но в планы героя вмешивается тяжёлое заболевание, и он попадает в детский онкоцентр, где меняется весь его мир. Сможет ли герой несмотря ни на что реализовать свои мечты и найти причину, чтобы жить? Пронизывающий сюжет, декорации и пластика, музыка, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя. По словам организаторов, зрителей ждёт мощный, зрелищный и очень душевный музыкальный спектакль на основе вечных песен группы Queen, который заставит сердца биться чаще. Спектакль благотворительный, все средства, собранные с билетов, будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями, подопечным благотворительного фонда «Берегиня».

Пермский академический Театр-Театр, 26 февраля, 19:00

Пермский театр оперы и балета продолжает серию событий, связанных с юбилеем Джоаккино Россини. Хор и оркестр театра исполнят «Маленькую торжественную мессу» Россини (6 +). Солисты: Зарина Абаева (сопрано), Наталья Буклага (меццо-сопрано), Дэвид Асторга (тенор) и Роберто Лоренци (бас). Дирижёр Артём Абашев.

Пермский театр оперы и балета, 22 февраля, 19:00

В Пермской краевой филармонии пройдут два джазовых концерта.

Джазовая певица из США Deborah Brоwn (Дебора Браун) и Sasha Mashin Trio (Саша Машин трио) из Москвы (6+) исполнят вокальные хиты ХХ века в джазовых обработках. В программе — произведения Джорджа Гершвина, Ирвинга Берлина, Дюка Эллингтона и других легендарных авторов.

Органный концертный зал, 24 февраля, 19:00

Люксембургско-бельгийско-китайское джаз-рок-трио Dock in Absolute (6+) в составе:

Жан-Филипп Кох (фортепиано), Нейт Вонг (ударные) и Дэвид Кинцигер (бас-гитара) — представит программу, полностью состоящую из оригинальных авторских произведений на стыке джаза, академической и рок-музыки.

Органный концертный зал, 25 февраля, 19:00

Серию концертов, посвящённых киномузыке, после Полины Осетинской, Елены Ревич и Алексея Гориболя продолжает квартет «Каравай» с программой «Театр. Музыка. Кино» (6+). Прозвучат любимые мелодии отечественного кино и зарубежного кинематографа, музыка из известных театральных спектаклей, а также «Пьеса в стиле буги-вуги» Олега Згогурина на тему музыки к фильму «Серенада Солнечной долины».

В концерте принимают участие барабанщик Владимир Яковлев; певец Владимир Чадов; заслуженная артистка России Ирина Шишенина (художественное слово, вокал).

Актёры Пермского ТЮЗа Александр Королёв и Ксения Жаркова (по совместительству — режиссёр концертной программы) подготовили для зрителей «маленькие хитрости».

Органный концертный зал, 27 февраля, 19:00

К сожалению, концерт «Каравая» совпадает по времени с другим концертом, который практически невозможно пропустить — в Большом зале филармонии выступит Лионский национальный оркестр (6+) под управлением Николая Шепс-Цнайдера и всемирно знаменитый французский пианист Жан-Ив Тибоде.

В первом отделении прозвучат увертюра к опере Рихарда Вагнера «Тангейзер» и Концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига. Во втором отделении — Первая симфония Густава Малера.

Большой зал филармонии. 27 февраля, 19:00

Множество интересных событий ждёт зрителей в «Триумфе». В спектакле — номинанте «Золотой маски» «Закрой мне глаза» (12+) принимают участие ведущие солисты оперной труппы Пермского театра оперы и балета Наталья Буклага, Наталья Кириллова, Константин Сучков, Сергей Годин, а также перформеры Валерия Веретенникова, Алексей Каракулов, Владимир Кирьянов, Елена Конина, Мария Польща и Лаура Хасаншина. Партия фортепиано — концертмейстер хора MusicAeterna и оркестра Пермского театра оперы и балета Кристина Басюл. Саунд-дизайн — композитор, музыкант, научный сотрудник Центра электроакустической музыки Московской консерватории Алексей Наджаров. Художник по костюмам — Егор Галинов.

Частная филармония «Триумф», 22 февраля, 18:00

Здесь же в исполнении струнного квартета прозвучат произведения Моцарта и других композиторов эпохи классицизма «Эффект Моцарта» (0+). Маленькие зрители и их родители найдут ответы на вопросы, какой «эффект» мы получаем, слушая эту музыку? Как мы можем поиграть с ней? Что интереснее детям — слушать, музицировать или танцевать под неё? И вообще, полезно ли прослушивать музыку Моцарта с целью развития детей?

Частная филармония «Триумф», 24 февраля, 19:00

Хорватский гитарист Саша Дежанович выступит с программой Vintage (6+). Саша гастролирует в Хорватии, Франции, Австрии, Швейцарии, Италии, США, Греции, Германии, Чили, Японии и Аргентине. Лауреат многих международных конкурсов и фестивалей, он признан одним из ведущих интерпретаторов музыки И.С. Баха среди гитаристов. В настоящее время проживает в Хорватии, где проводит собственный Международный фестиваль «Гитара и море». В Перми музыкант исполнит произведения испанских композиторов XVIII-XIX вв.

Частная филармония «Триумф», 26 февраля, 19:00

Пермский краеведческий музей, общественная организация «Аспектус» и Пермская краевая специальная библиотека для слепых представляют выставку музыкальных арт-объектов «Сад поэта. Взаимодействие» (0+). На экспонатах можно исполнить мелодии, созвучные стихам Бориса Пастернака. Над созданием арт-объектов работали пермские мастера, художники и музыканты Александр Некрасов, Александр Мехоношин, Александр Красовский. В день открытия выставки состоится всероссийский семинар, посвящённый созданию доступной среды для людей с инвалидностью по зрению в музеях и на туристических маршрутах.

Исторический парк «Россия — Моя история», с 28 февраля

Дом актёра и Открытое пространство «Welcome» представляют первую персональную выставку молодой художницы Юлии Вальтер «Кадр. Послевкусие» (12+), посвящённую размышлениям о театре и кино.

За плечами Юлии Вальтер — 10 лет работы в разных сферах дизайна и большой опыт в оформлении выставок, однако собственными выставочными проектами Юлия только начала заниматься. При этом уже сейчас идёт работа над двумя художественными проектами в Европе.

«Дом актёра», до 20 марта

Немецкий читальный зал Горьковки присоединяется к Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat» (12+), которая пройдёт в восьмой раз для популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком языке. Акция проводится по инициативе общественных организаций российских немцев и приурочена к Международному дню родного языка ЮНЕСКО. В 13:00 — уровни A1 и B2, в 14:00 — уровни A2 и C1, в 15:00 — уровень В1. Заявку на участие можно отправлять на почту deutscherlesesaal-perm@yandex.ru. Все участники получат сертификаты в электронном виде.

Краевая библиотека им. Горького, 24 февраля

В рамках клуба «Пермь-Дуйсбург» состоится встреча «Культура и знаменитые люди» (12+). Ведущая Елена Шафиева расскажет о Герхарде Меркаторе (1512-1594), создателе первого в мире атласа, который жил в эпоху Великих географических открытий. Он собрал воедино все накопленные в Европе географические знания и создал наиболее точные для своего времени карты. Именно с трудов Герхарда Меркатора берёт свое начало научная картография.

Краевая библиотека им. Горького, 25 февраля, 18:30