В Прикамье появится координационный совет при губернаторе по реализации нацпроектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин провёл рабочее совещание с председателем региональной Общественной палаты Дмитрием Красильниковым. По словам Дмитрия Махонина, краевым властям и палате нужно продолжать взаимодействие в преддверии внесения поправок в Конституцию РФ.

Дмитрий Махонин добавил, что граждане не всегда успевают отслеживать актуальную информацию по реализации нацпроектов и именно социальной поддержке, размеру минимальной оплаты труда, индексации пенсии, поддержке семей, а также предложениям поправок в Конституцию РФ.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин провёл встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Особое внимание глава государства уделил теме семьи, защите персональных данных, территориальной целостности, молодёжи, волонтёрства. В частности, он отметил, что тема защиты традиционных семейных ценностей правильна и должна быть поддержана.

Дмитрий Красильников отметил, что многие предложения, озвученные на рабочей группе у президента, нашли поддержку и в Пермском крае. Для гражданского и парламентского контроля за реализацией нацпроектов в Пермском крае Дмитрий Красильников предложил создать координационный совет при главе региона. На его площадке можно организовать общественные обсуждения.

Дмитрий Махонин поддержал эту инициативу и отметил, что в состав координационного совета должны войти члены Общественной палаты, представители ОНФ, а также депутаты.