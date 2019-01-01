Андрей Климов может сохранить статус сенатора от Пермского края при новом губернаторе Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Климов



Сегодня состоялись переговоры между врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным и членом Совета Федерации Андреем Климовым о возможном продлении полномочий сенатора. По информации источника «Нового компаньона», стороны договорились продолжить совместную работу.

Напомним, согласно действующему законодательству, кандидат в губернаторы на момент регистрации представляет в избирком кандидатуры трёх сенаторов от региона. Один из них становится членом Совета Федерации после победы кандидата на выборах.

Заявленный срок полномочий Андрея Климова истекает в 2022 году. Он стал сенатором в 2012 году.