Startup Tour вновь приехал в Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский этап всероссийского Open Innovations Startup Tour открылся 17 февраля на площадках технопарков Morion Digital и «Пермь». На мероприятие зарегистрировались почти 900 участников.

В полуфинал регионального конкурса инновационных проектов вышли стартапы из Пермского края, Удмуртии, Москвы, Тюменской, Кировской и Челябинской областей. 26 из 36 полуфиналистов представляют Пермь. Участники соревнуются в трёх направлениях — информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— В инновационной сфере региону есть чем гордиться. Пермские технопарки — крупнейшие частные технопарки в России — являются региональными операторами фонда «Сколково». Они уже зарекомендовали себя как точки притяжения для успешных и перспективных компаний. Уверен, что взаимодействие наших предприятий и «Сколково» будет развиваться и дальше и Пермь станет центром развития цифровой экономики во всех актуальных направлениях.

Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края:

— Самое главное, что сегодня в Startup Tour принимают участие не только инновационные предприниматели, но и руководители и собственники крупных холдингов. Значит, у потенциальных заказчиков есть заинтересованность в том, чтобы искать среди участников будущих подрядчиков, разработчиков, партнёров.

Центральным событием первого дня Open Innovations Startup Tour в Перми стала панельная дискуссия «Регион как опорная точка перехода к цифровой экономике» на площадке технопарка Morion Digital с участием главы Пермского края Дмитрия Махонина, министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олега Третьякова, президента АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрея Кузяева, проректора по науке и инновациям Пермского национального исследовательского политехнического университета Владимира Коротаева. Модератором дискуссии выступила генеральный директор АНО «Сколково Форум» Екатерина Иноземцева.

Андрей Кузяев, президент АО «Эр-Телеком Холдинг»:

-—Перед нами задача — создать растущую инновационную экономику с амбицией на Россию и мир. И когда мы развиваем «Морион Digital», то мы инвестируем в будущее Пермского края

Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум»:

— Реализация программы «Цифровая экономика» на государственном уровне должна опираться на регионы. Каждый регион не просто принимает задачи «сверху», а адаптирует их под себя. У нас 85 регионов, они совершенно разные, у каждого свои особенности, которые могут быть отправными точками для развития. Где-то триггером выступает промышленность, где-то в основу ложится образовательный комплекс. Нельзя сравнивать процедуры цифровизации в Пермском крае и, например, Якутии. В каждом регионе мы разговариваем о том, как идёт развитие именно здесь.

Игорь Никитин, министр информационного развития и связи Пермского края:

— Мы работаем, как вся страна, по нескольким направлениям — создаём высокотехнологичную инфраструктуру и точки притяжения для инновационных компаний, разрабатываем для учреждений здравоохранения и образования современные программные продукты. Что касается цифровой трансформации государственного управления, мы начали модернизацию с себя. Благодаря внедрению централизованной системы закупок экономия бюджета составила 5,5 млрд руб. Эти деньги не уходят из региона, они остаются в крае и идут на развитие инфраструктурных объектов.

В рамках первого дня Startup Tour также состоялся круглый стол «Возможности для развития ИКТ сегодня и завтра: роль «Сколково» как центра интеграции задач и решений». На сессии Skolkovo Demo Day компании-резиденты фонда представили свои инновационные продукты и решения предприятиям Пермского края.

21 февраля жюри выберет победителя регионального конкурса стартапов в рамках Open Innovations Startup Tour. Участники соревнуются за приз в размере 300 тыс. руб. и возможность выйти в финал программы «Старт», позволяющей получить 2 млн руб. на развитие своего проекта от Фонда содействия инновациям. Все победители будут приглашены на Startup Village — крупнейшую конференцию для технологических предпринимателей в России и странах СНГ, которая состоится в инновационном центре «Сколково» в конце мая. Победитель гранд-финала Startup Tour автоматически выходит в полуфинал конкурса Startup Village.