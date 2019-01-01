Наталья Тимофеева журналист Минздрав Прикамья ищет в регионе новое помещение для изоляции граждан Китая Ему предстоит работать весь 2020 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 20 февраля, на пленарном заседании Заксобрания по просьбе депутатов министр здравоохранения Оксана Мелехова рассказала, как на территории Пермского края организована работа по недопущению завоза и распространения коронавируса.

По словам министра, ведомство начало работу в этом направлении с 24 января. 30 января на территорию Пермского края прибыли два самолёта из Пекина, у всех 380 пассажиров были забраны мазки на коронавирус. Все результаты оказались отрицательными, людей отпустили домой (они все были граждане России). Но в начале февраля пришли рекомендации о том, что люди, приехавшие из Китая, должны быть изолированы дома на 14 дней с ежедневным медицинским осмотром. Поэтому минздрав начал поиск этих людей и изолировал найденных 277 человек до 13 февраля. Семь из них заболели, но не коронавирусом. Ещё 27 человек, которые с ними контактировали, продолжают лечение в домашних условиях. Исследования показали, что коронавируса у них тоже нет, подчеркнула Оксана Мелехова.

Несмотря на то, что сейчас границы с Китаем закрыты, люди могут приехать в Прикамье из Китая через другие страны. Поэтому все пассажиры точно так же подлежат наблюдению и изоляции в домашних условиях при отсутствии признаков заболевания в течение 14 дней с момента пересечения границы. Если признаки заболевания у человека появляются, то его сразу помещают на карантин в мельцеровский бокс на базе инфекционной больницы.

С жителями КНР процедура немного другая — их изолируют в специально созданных обсервационных отделениях на срок до 14 дней с момента пересечения границы. Через обсервацию прошли уже 40 человек. Ни у кого из них нет признаков коронавируса. Сейчас в обсервационных отделениях остаются восемь человек.

По словам министра, обсервационное отделение создано в Перми на ул. Встречной. Но оно будет работать до 27 февраля, потому что из-за ужесточения федеральных требований к обсервационным отделениям минздраву сейчас нужно искать другое помещение. «Мы уже посмотрели вместе с Роспотребнадзором несколько помещений в крае в ближайшем доступе от Перми. Нужно отдельно стоящее здание вне центра города, имеющее собственную канализацию, возможность обработки вентиляции, с изолированными помещениями», — сообщила Оксана Мелехова и добавила, что новое обсервационное отделение будет вынуждено функционировать в течение всего года.

Депутат Илья Шулькин отметил, что опасность коронавируса в том, что он поражает лёгкие, и спросил, насколько хорошо медучреждения края обеспечены аппаратами для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Оксана Мелехова сообщила, что сейчас на балансе медучреждений края находятся 620 аппаратов ИВЛ. Они расположены в инфекционных больницах и реанимационных отделениях и находятся в работоспособном состоянии «При необходимости мы можем развернуть 620 мест. Но нужно понимать, что в случае экстренной ситуации мы будем сворачивать плановую медицинскую помощь», — подчеркнула она.

Также министр сообщила, что в крае есть один аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ОКМЭ), который нужен при полном отказе лёгких.

«Он один, потому что покупка этого аппарата — это крайне дорогое удовольствие. Показания для его применения встречаются очень редко, а само применение имеет очень много противопоказаний. По федеральным требованиям, в регионе достаточно одного аппарата, и до сегодняшнего момента одного аппарата в крае действительно было достаточно. Сейчас мы впервые столкнулись с таким вызовом, и для себя я поставила задачу проработать возможность приобретения второго такого аппарата», — заявила Оксана Мелехова.