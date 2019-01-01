Наталья Тимофеева журналист В Прикамье создали ещё три муниципальных округа Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 20 февраля, Законодательное собрание Пермского края поддержало в двух чтениях проекты законов о создании Карагайского, Сивинского и Частинского муниципальных округов. Во втором чтении за принятие всех законопроектов голосовали 48 депутатов, ещё три депутата трижды воздержались.

Напомним, что в 2019 году было образовано 12 городских и 13 муниципальных округов. После принятия проектов законов о создании Карагайского, Сивинского и Частинского муниципальных округов в крае осталось всего четыре района: Большесосновский, Куединский, Кунгурский и Пермский.