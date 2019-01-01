Впервые на сцене Пермской филармонии — Лионский Национальный оркестр Поделиться Поделиться Твитнуть

Выступление одного из лучших европейских коллективов под управлением Николая Шепс-Цнайдера и одного из самых стильных и изысканных пианистов нашего времени, лауреата многих престижных премий, кавалера ордена Искусств и ордена Почётного легиона, французского пианиста Жана-Ива Тибоде состоится в рамках абонемента «Симфонические вечера» и фестиваля «Симфонический Олимп».

За 50 лет существования оркестра это первый тур одного из лучших оркестров Европы по России, включающий в себя всего четыре города — Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Пермь. В сопровождении Национального оркестра Лиона под управлением Николая Шепс-Цнайдера пианист Жан-Ив Тибоде исполнит Фортепианный концерт Эдварда Грига, а также в исполнении оркестра прозвучит Симфония №1 Густава Малера.

Жан-Ив Тибоде, удостоенный почётной премии «За заслуги перед музыкой», родился в 1961 году в Лионе. В 12-летнем возрасте поступил в Парижскую консерваторию, где был удостоен своей первой награды. Сегодня Жан-Ив Тибоде — один из самых востребованных пианистов мира, его приглашают крупнейшие оркестры, дирижёры, фестивали. Он постоянный солист Бостонского оркестра. В его дискографии свыше 50 компакт-дисков, более 30 дисков записаны британским Decca Records. Его записи, среди которых классические произведения и джазовые альбомы, были отмечены многочисленными престижными наградами, дважды номинировались на Grammy. Игра пианиста украшает фильмы: «Искупление», удостоенный «Оскара» и двух «Золотых глобусов»; «Гордость и предубеждение», четыре номинации на «Оскар»; а также «Жутко громко и запредельно близко».

Среди музыкантов, с которыми Тибоде выступал в ансамбле, — певицы Рене Флеминг и Чечилия Бартоли, скрипач Джошуа Белл, альтист Юрий Башмет, виолончелист Трульс Мёрк и многие другие.

Национальный оркестр Лиона является одним из старейших и наиболее уважаемых оркестров во Франции. Коллектив состоит из 102 постоянных музыкантов и даже имеет свой концертный зал — «Зал Мориса Равеля» на 2090 мест. Также Национальный оркестр Лиона выступает по всему миру на фестивалях и в таких концертных залах, как Карнеги-холл в Нью-Йорке, Берлинская филармония, Сантори Холл в Токио, Национальный центр исполнительских искусств в Шанхае и др. В 1979 году это был первый европейский симфонический оркестр, выступивший в Китае. В сентябре 2020 года пост художественного руководителя Национального оркестра Лиона займёт Николай Шепс-Цнайдер, а в начале этого же года он в качестве дирижёра проведёт с оркестром турне по городам России. Николай Шепс-Цнайдер — всемирно известный скрипач и дирижёр, выступающий с самыми известными оркестрами Европы и США. С 2010 года — главный приглашенный дирижёр симфонического оркестра Мариинского театра. Как дирижёр и солист более 10 лет тесно сотрудничает с Лондонским симфоническим оркестром, в 2016—2018 годах записал с этим коллективом все концерты для скрипки с оркестром Моцарта для лейбла LSO Live. В сезоне-2018/2019 — главный приглашённый артист Венского симфонического оркестра также в обоих амплуа.

27 февраля в 19:00. Большой зал филармонии (6+).

Источник - пресс-служба Пермской краевой филармонии