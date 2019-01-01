Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 21 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Реформа без остановок. Реалии пермской транспортной революции.

Паводок районного масштаба. «Пятница» продолжает цикл проверок состояния городских улиц.

Оперный инвестирует в Россию. Пермский театр оперы и балета озвучил амбициозные планы на ближайшие два сезона.

Самый правильный мёд. Почему пермский мёд становится элитным.

Лучшие из лучших. В Перми подвели итоги городского этапа конкурса «Учитель года — 2020».

«На подзарядке». От Перми до Челябинска — с грузом батареек и экознаний.

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Афиша. Избранное. Куда пойти с 21 по 28 февраля.

Пора в путешествие! Чудеса рядом!

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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