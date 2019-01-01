«Метафракс» получит льготный займ федерального Фонда развития промышленности Поделиться Поделиться Твитнуть

14 февраля ПАО «Метафракс» и Фонд развития промышленности (ФРП) подписали договор о выделении предприятию льготного займа в размере 500 млн руб. Средства предоставлены на реализацию инвестпроекта по строительству установки по производству параформальдегида на промышленной площадке «Метафракса» в Губахе.

К реализации проекта «Метафракс» приступил в 2019 году. Объём капитальных вложений оценивается в 5,2 млрд руб. (без НДС). С привлечением займа ФРП предприятие намерено запустить производство параформальдегида мощностью 30 тыс. тонн в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2021 года. Кроме того, инвестиционный проект предполагает строительство установки по производству формалина мощностью 180 тыс. тонн в год.

Параформальдегид является продуктом импортозамещения. В настоящее время в России он не выпускается. Реализация проекта позволит не только целиком закрыть текущую потребность российского рынка, которая составляет порядка 7-8 тыс. тонн в год, но и направить продукцию на экспорт.

По словам генерального директора «Метафракса» Владимира Даута, привлечение займа ФРП — успешный пример сотрудничества предприятия с государством.

Владимир Даут, генеральный директор ПАО «Метафракс»:

— В результате, это поможет открыть производство параформальдегида, аналогов которому в России пока нет. Будут созданы новые высокотехнологичные рабочие места. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество с ФРП по этому проекту и надеемся на продолжение совместной работы в дальнейшем.

Взаимодействие ПАО «Метафракс» с ФРП началось в 2018 году на площадке международного инвестиционного форума в Сочи. К этому времени у ФРП уже был большой опыт участия в инвестиционных проектах, в том числе в Пермском крае. С участием Пермского ФРП и министерства промышленности и торговли Пермского края ПАО «Метафракс» подготовило документы на получение займа в рамках программы «Проекты развития».

Реализация проекта окажет положительное влияние на достижение показателей по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта в рамках исполнения указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В 2019 году проект «Создание производства параформальдегида и формалина в ПАО «Метафракс» по программе «Проекты развития» был рекомендован министерством промышленности и торговли РФ, комитетом Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса и Пермской торгово-промышленной палатой для получения льготного займа. Поставщиком оборудования и технологии для производства параформальдегида станет датская инжиниринговая компания GEA Process Engineering. Для обеспечения установки параформальдегида мощностью 30 тыс. тонн в год сырьём (формалином) проектом предусматривается строительство установки формалина проектной мощностью 180 тыс. тонн в год. Лицензиаром выбранной технологии производства формалина является компания Dynea AS (Норвегия). Проект поддержан на региональном уровне. 6 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание специального инвестиционного контракта о реализации проекта по строительству в Губахе промышленных установок формалина и параформальдегида.

Параформальдегид — это продукт с низкой реакционной способностью, не подвержен процессу полимеризации, следовательно, имеет длительный срок хранения. Предприятие будет выпускать параформальдегид марки А, предназначенный для изготовления пластмасс, красок, смол, клеевых составов, изоляционных материалов. Продукт широко применяется в производстве ДСП и МДФ в качестве связующего полимера. Этот же вид предназначен для сохранения архивов фото- и киноплёнок, а также для обработки ёмкостей из железобетона при отсутствии защитного покрытия.

Источник - пресс-служба ПАО «Метафракс»