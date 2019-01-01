Игорь Комаров обсудил с делегацией из Японии развитие в Прикамье инвестиционных проектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провёл рабочую встречу c делегацией Федерации экономических организаций Японии.

Так главе делегации, председателю Японо-российского комитета по экономическому сотрудничеству Тэруо Асада и чрезвычайному и полномочному послу Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки рассказали об экономическом и промышленном потенциале регионов и работе по созданию в них условий для ведения бизнеса. При этом в округе создано четыре особых экономических зоны: промышленные, портовая и технико-внедренческая.





Кроме того, в регионах округа созданы инновационные кластеры, технопарки, индустриальные парки и территории опережающего развития. При этом, по словам Игоря Комарова, у бизнеса Японии и Приволжья уже есть успешный опыт сотрудничества.





Так Пермский край и предприятия региона развивают партнёрские отношения с коллегами из Японии. В октябре 2019 года подписано соглашение о создании в Перми центра компетенций «Мицубиси Электрик». Он позволит реализовать мероприятия нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.





Также в рамках соглашения будет осуществляться поставка оборудования, программного обеспечения, техническая поддержка, обучение инженерно-педагогических кадров, трансляция продукции «Мицубиси» на территории Пермского края и реализация программ повышения квалификации сотрудников промышленных предприятий Российской Федерации и других стран в условиях автоматизации производственных процессов. Кроме того, это позволит промышленникам Прикамья перенять опыт японских предприятий.