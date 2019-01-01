Пермячку приговорили к обязательным работам за организацию нелегального дома престарелых Поделиться Поделиться Твитнуть

Суд вынес приговор 43-летней жительнице Перми, осуждённой за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следствием и судом установлено, что в 2018 году осуждённая, не имея необходимого образования, опыта работы и соответствующей лицензии, арендовала дом в посёлке Красный Восход Пермского района и организовала в нём пансионат для престарелых, где оказывала платные медицинские услуги.

При этом арендуемое здание не было предназначено для коммерческой деятельности: в доме отсутствовали пожарная сигнализация, средства пожаротушения, эвакуационные выходы.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде обязательных работ на 350 часов.