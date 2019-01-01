Омская и кипрская компании не смогли взыскать с Пермского свинокомплекса 1,8 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск кипрской Kalkfeld Holdings Limited к АО «Пермский свинокомплекс» о взыскании вексельной задолженности на 1,8 млрд руб. Также на стороне истца выступали ООО «Группа Синергия» (Омск), ООО «Юрфикон» (Москва), ООО «Магистр» (Москва). Решением суда в удовлетворении исковых требований было отказано.

Напомним, в 2008 году гендиректор ООО «Пермский свинокомплекс» Светлана Хлюстова незаконно выпустила вексели и предъявила их к оплате в 2009 году. Уже в 2010 году суд постановил взыскать со свинокомплекса образовавшиеся долги в пользу кирпской компании. Из-за того, что средств на балансе у свинокомплекса не было, взыскатели пытались завладеть имуществом и обанкротить предприятие.

После вынесения приговора по уголовному делу, расследование по которому длилось более пяти лет, решение о взыскании долга было отменено по вновь открывшимся обстоятельствам. При новом рассмотрении иска взыскатель увеличил сумму требований в связи с изменением курса доллара и начислением процентов и пеней.

Новое рассмотрение дела длилось более года. Судебное разбирательство неоднократно откладывалось в связи с тем, что истец не представлял подлинные вексели, что по закону является обязанностью истца и обязательным условием для удовлетворения подобного иска.

18 февраля арбитраж отказал кипрской компании во взыскании долга. В судебном заседании представитель ООО «Группа Синергия» предъявил подлинные вексели, однако приобщить их к материалам дела отказался.

После опубликования решения суда в полном объёме истец в течение месяца имеет право на подачу апелляционной жалобы.