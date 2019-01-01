Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» От эксцессии — к концепции Пермский театр оперы и балета обнародовал планы на ближайшие годы Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском театре оперы и балета прошла долгожданная пресс-конференция руководителей, на которой были раскрыты, или, точнее, приоткрыты планы на ближайшее будущее. С прессой встречались генеральный директор театра Андрей Борисов, главный режиссёр Марат Гацалов, главный дирижёр Артём Абашев и примкнувший к ним министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Предстоящие премьеры

Открывая пресс-конференцию, руководитель пресс-службы театра Наталья Овчинникова предупредила, что речь пойдёт только об опере, всё, что касается балета, будет обнародовано чуть позже. Андрей Борисов объяснил, почему большая пресс-конференция проходит не в начале сезона и даже не в начале года: по его словам, театру нужно было время на то, чтобы восстановить оркестр и хор, собрать пул сотрудничающих с театром режиссёров и построить репертуарную политику.

«Мы работали с небывалой интенсивностью», — признался топ-менеджер.

В текущем сезоне премьер не обещали. Руководство театра сосредоточится на восстановлении репертуара, в том числе спектаклей, которые составили гордость театра в период Теодора Курентзиса. Так, 29 и 30 марта ожидается восстановленная «Богема» Пуччини с участием Фернандо Араужо, Станислава Леонтьева и Сергея Кузьмина, которых не было в оригинальной постановке. Руководство театра мечтает восстановить «Травиату» в постановке Роберта Уилсона и «Жанну на костре» в постановке Ромео Кастеллуччи. Будет восстановлен и один балет — «Шут» Прокофьева (12+).

Премьеры начнутся с сезона-2020/2021; их график сформирован до 2023 года — до планируемого открытия новой сцены театра. Как пояснил Марат Гацалов, все спектакли ставятся в расчёте на долгое и регулярное использование — в традициях репертуарного театра.

Артём Абашев



В декабре 2020 года состоится премьера оперы «Любовь к трём апельсинам» (12+) Сергея Прокофьева в постановке Филиппа Григорьяна под музыкальным руководством Артёма Абашева. Григорьян хорошо знаком пермякам по опере MedeaMaterial и нескольким драматическим спектаклям; что касается Абашева, то он признался, что испытывает особый пиетет к опере Прокофьева, поскольку много исполнял музыку этого композитора как пианист, а также считает, что Григорьян в качестве постановщика этого спектакля — большая удача, так как «Любовь к трём апельсинам» требует от режиссёра фантазии и множества придумок.

В марте 2021 года театр планирует премьеру «Кармен» Бизе (12+) в постановке модного режиссёра Константина Богомолова, для которого, по словам Андрея Борисова, это будет дебют на большой оперной сцене. Музыкальным руководителем и дирижёром премьеры будет Филипп Чижевский. Пресс-служба театра процитировала в релизе слова режиссёра:

«Для меня предложение из Перми — большая честь и ответственность. Я счастлив, что буду работать с прекрасной молодой менеджерской командой и с дирижёром, с которым мы делали «Триумф времени и бесчувствия» Георга Фридриха Генделя (18+). После этой первой работы я мечтал снова вернуться в оперу — на большую сцену. Впереди невероятное путешествие».

Последней премьерой сезона станет «Иоланта» (12+) Чайковского в постановке Марата Гацалова. Это знаковое название, поскольку предстоящий сезон — юбилейный для театра, 150-й, а в 2020 году отмечается ещё и юбилей Петра Ильича Чайковского, имя которого носит театр. В этой связи планируется серия вечеров Чайковского на открытии сезона-2020/2021: будут опера, балет, симфонический и хоровой концерты.

На сезон-2021/2022 планируется постановка «Саломеи» Рихарда Штрауса (16+) в трактовке молодого режиссёра Евгении Сафоновой. В этой связи и Андрей Борисов, и Марат Гацалов сделали программные заявления о том, что театр будет активно инвестировать в развитие российской оперной режиссуры (Гацалов пожаловался на «страшный кадровый голод»), но при этом ни в коем случае не отказывается от сотрудничества со знаковыми иностранными режиссёрами: по словам Гацалова, он мечтает о работе с Робером Лепажем, Саймоном Стоуном и Сьюзен Кеннеди.

Главный режиссёр признался, что театр ведёт переговоры с Дмитрием Черняковым и уже добился взаимного интереса; вопрос лишь в том, чтобы у режиссёра нашлось свободное время для постановки в Перми.

На 2022 год намечены «Фауст» Гуно (12+) в постановке Василия Бархатова, который с 2014 года не работал в России, и, наконец, долгожданная «Лулу» Альбана Берга (16+) в режиссуре Максима Диденко, которая планировалась на открытии Дягилевского фестиваля 2019 года, но была отложена по финансовым соображениям. Кто будет музыкальным руководителем этого спектакля, пока неизвестно, но изначально над постановкой намеревался работать Теодор Курентзис.

Частично сформированы и планы на сезон-2022/2023: так, театр заказал новую оперу композитору Сергею Невскому. В начале сезона-2023/2024 оптимисты ожидают открытия новой сцены театра, и уже известно, что именно будет исполнено на открытии. Разумеется, опера Чайковского; выбор пал на «Пиковую даму», и Теодор Курентзис намерен быть музыкальным руководителем новой постановки.

Андрей Борисов обратил внимание прессы на то, что впервые за долгое время театр занимается полноценным долгосрочным планированием, переходя от «эксцессивной» (как назвал Борисов стиль работы, основанный на внезапных творческих идеях) модели построения репертуара к концептуальной. Предстоящий сезон, по словам гендиректора театра, будет посвящён сильным женским образам-архетипам — «Кармен», «Иоланта», а там и «Саломея».

Артём Абашев, Андрей Борисов и Марат Гацалов



Расширение сотрудничества

Амбиции руководства Пермского театра оперы и балета направлены не только на творческую, но и на менеджерско-организационную деятельность. Марат Гацалов сообщил, что театр инициировал создание большой федеральной программы по развитию оперной режиссуры и станет координатором этого проекта. Ещё один подобный проект находится в разработке, его рабочее название — «Школа театрального руководства».

Эти и подобные программы будут реализоваться в сотрудничестве с ведущими профильными институциями; будет и несколько новых творческих союзов. Уже подписаны договоры о сотрудничестве с Академией Моцартеум (Зальцбург) и с Зальцбургской филармонией. Всё высшее руководство Моцартеума приедет в Пермь на восстановленную «Богему» в марте; в дальнейшем предстоит сотрудничество с австрийской академией в постановке «Милосердия Тита» Моцарта в Зальцбурге и «Любви к трём апельсинам» в Перми.

С Зальцбургской филармонией предполагается проводить обменные концерты и обмен дирижёрами: Артём Абашев отправится поработать с филармоническим оркестром в Зальцбург, а в Перми будет дирижировать музыкальный руководитель и главный дирижёр Зальцбургского филармонического оркестра Элизабет Фукс.

Наконец, планируются совместные выступления двух оркестров с произведениями, где нужен особенно большой состав музыкантов, такими как Восьмая симфония Густава Малера. В ближайших планах театра — подписание соглашений о сотрудничестве с РАТИ (ГИТИС), который примет участие в программе по подготовке оперных режиссёров, и с Пермским филиалом Высшей школы экономики, где планируется открытие профильной кафедры и учебного курса для театральных менеджеров.

Наконец, в ближайшем будущем состоится подписание соглашения о сотрудничестве с Мариинским театром. Планируются обменные гастроли и обмен солистами — как певцами, так и танцовщиками. Детали прорабатываются. На протяжении пресс-конференции неоднократно в разном контексте звучало имя Валерия Абисаловича Гергиева.

Освоение новых площадок

Одной из задач театра на финал нынешнего сезона будет участие в перепрофилировании концертной программы Дворца культуры им. Солдатова. Как сообщил Вячеслав Торчинский, концертная политика учреждения полностью изменится: самый большой в Перми акустический зал будет использоваться не для эстрадных шоу и антреприз, а для симфонических и хоровых концертов классической музыки. Проект создаётся совместно с городским департаментом культуры и с Пермской краевой филармонией.

Весной 2020 года ДК уже должен начать функционировать в новом качестве. Так, в начале мая здесь состоится концертное исполнение оперы Сергея Прокофьева «Война и мир»; как сообщила «Новому компаньону» директор оперной труппы театра Медея Ясониди, ожидается участие Константина Сучкова (князь Андрей), Сергея Кузьмина (Анатоль Курагин), Натальи Буклаги (Элен Курагина). Энхбат Тувшинжаргал выступит в партии Наполеона, а на исполнение роли Наташи Ростовой приглашена Елена Безгодкова из Московского музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко.

Большие планы у театра и на пространство «Завода Шпагина»; по словам Артёма Абашева, музыканты оркестра прекрасно освоились в новом репетиционном зале в бывшем заводоуправлении, где им нравится не только репетировать, но и чаёвничать в перерывах.